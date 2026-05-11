Атака на Иран. Тегеран и Вашингтон снова озвучили условия для прекращения войны

Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной, несмотря на объявленное президентом США временное прекращение огня. Оно связано с тем, что стороны пытаются урегулировать принципиальные моменты для достижения мира. Однако прогресса в этом вопросе нет, потому что и Тегеран, и Вашингтон выдвигают друг другу неприемлемые условия.

Фото из архива. Прогресса в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке пока нет, потому что и Тегеран, и Вашингтон выдвигают друг другу неприемлемые условия

Иран накануне направил ответ на предложение США по прекращению войны. Согласно информации, текущий этап дипломатических усилий носит конкретный характер. На данном этапе переговоры будут сосредоточены исключительно на вопросе полного прекращения войны в регионе. Пакистан продолжает выступать ключевым связующим звеном в передаче официальных позиций между Тегераном и Вашингтоном.

​Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана неоднократно заявлял, что республика готовит свои замечания и соображения по американскому проекту. Ответ сформирован только после завершения тщательного анализа и достижения внутреннего консенсуса в руководстве страны.



Дональд Трамп уже назвал ответ Ирана по мирному предложению «абсолютно неприемлемым».

«Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне он не нравится — абсолютно неприемлемо», — написал он в своей соцсети.

Фото СМИ. США уничтожат любого, кто приблизится к запасам обогащенного урана в Иране, заявил Дональд Трамп

Глава Белого дома также заявил, что Соединенные Штаты уничтожат любого, кто приблизится к запасам обогащенного урана в Иране.

«Мы тщательно следим за этим местом. Если кто-либо к нему приблизится, мы узнаем об этом и уничтожим его», — сказал он журналисту Шерил Аткинсон.

Тем временем глава Минэнерго США Крис Райт признал, что у Штатов пока нет четкого плана по вывозу обогащенного урана из Ирана.

Дональд Трамп добавил, что Вашингтон мог бы нанести новые удары по Ирану и поразить «оставшиеся цели» на территории страны.

«Мы могли бы продолжить еще в течение двух недель и поразить абсолютно все цели. Мы выполнили, наверное, 70 процентов целей. Но у нас есть и другие цели, которые мы теоретически могли бы поразить», — сказал он.

На этом фоне Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские военные в рамках морской блокады Ирана развернули 61 коммерческое судно и вывели из строя четыре.

Тегеран в свою очередь предостерег Великобританию и Францию от отправки кораблей в Ормузский пролив.

«Присутствие французских и британских кораблей, а также кораблей любого другого государства в Ормузском проливе встретит решительный и незамедлительный ответ со стороны Вооруженных сил Ирана», — написал заместитель главы МИД ИРИ Казем Гариб-Абади на своей странице в соцсети X.

Это заявление прозвучало в ответ на заявление Минобороны Франции о том, что авианосец «Шарль де Голль» направляется в Красное море и Аденский залив «в рамках усилий Парижа и Лондона по организации будущей миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе».

Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на слова иранского дипломата заявил, что речи о развертывании французских кораблей в Ормузском проливе никогда не шло.

Напомним, ранее США атаковали иранские порты Кешм, Бендер-Аббас и Бендер-Карган, при этом Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном продолжает действовать.

Удары по портам нанесены в тот период, когда Соединенные Штаты ожидали ответа Ирана на новое американское мирное предложение.

Фото из архива. Директор‑распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева

Между тем директор‑распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что, если война на Ближнем Востоке продлится до 2027 года, мировая экономика столкнется с гораздо более тяжелыми условиями.

«Прежний прогноз МВФ, согласно которому война США и Израиля против Ирана приведет к замедлению мирового экономического роста и незначительному повышению цен, более не действует», — сказала она.

​

«Если война продолжится до 2027 года, а цена на нефть достигнет $125 за баррель, следует ожидать значительно более тяжелых последствий для экономики», — предупредили в МВФ.

Washington Post пишет, что война с участием Ирана ставит под угрозу «экономическое чудо» стран Персидского залива.

Конфликт в регионе стал суровым испытанием для устойчивости арабских монархий, угрожая не только нефтяным доходам, так и масштабным планам по диверсификации экономики. Согласно анализу издания, нынешняя эскалация вокруг Ирана превратилась в сложнейший вызов для государств Персидского залива. Эксперты отмечают, что под удар попали амбициозные стратегии развития, которые должны были избавить регион от «нефтяной иглы».

Фото из архива. Ормузский пролив

​Даже если США и Ирану удастся в ближайшее время достичь соглашения по разблокировке Ормузского пролива — ключевой артерии, через которую проходит около 20 процентов мировых поставок нефти и газа, доверие инвесторов уже подорвано.

Экономисты предупреждают, что война оставит глубокий след на планах регионального развития. Проекты по превращению стран Залива в глобальные центры туризма, технологий и логистики оказываются в зоне высокого риска. Последствия кризиса уже начали проявляться. Рост стоимости страхования грузов, отток капитала и неопределенность заставляют правительства пересматривать бюджеты и темпы реализации мегапроектов.

Исламабад продолжает выступать посредником в диалоге между Тегераном и Вашингтоном, стремясь к установлению долгосрочной стабильности в регионе. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что получил последний официальный ответ от Ирана. Он подчеркнул, что Пакистан остается верен своим «искренним усилиям» по достижению устойчивого мира.

Фото IRNA. Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти

Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти опубликовал статью, в которой предсказал скорый и неизбежный уход США из региона. По его мнению, поражение Вашингтона в противостоянии с Ираном станет историческим рубежом, сравнимым с закатом британского колониализма.

Советник сравнил нынешнее положение Штатов с кризисом Британской империи в середине XX века.

​

«Предсказывается, что США вскоре будут вынуждены покинуть регион подобно тому, как Великобритания потерпела поражение от Джамаля Абдель Насера в 1956 году. Империя, над которой, как когда-то говорили, никогда не заходит солнце, пала. Сегодня империя Соединенных Штатов определенно рушится после поражения от Ирана и фронта Сопротивления, а также перехода Ормузского пролива под полный контроль Тегерана», — написал он.