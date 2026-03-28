Экономика
Сюжет: Атака на Иран

В ООН создают целевую группу для обеспечения поставок через Ормузский пролив

На фоне эскалации на Ближнем Востоке Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициировал создание специального механизма для предотвращения глобального продовольственного кризиса и содействия морской торговле удобрениями.

По данным Службы новостей ООН, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и угроза его расширения нарушают глобальную логистику. Перебои в судоходстве в Ормузском проливе рискуют спровоцировать «эффект домино», который в ближайшие месяцы напрямую ударит по гуманитарной ситуации и объемам сельскохозяйственного производства в мире.

Для оперативного реагирования на эти проблемы Антониу Гутерриш учредил специализированную целевую группу. Руководство структурой поручено заместителю генсека и исполнительному директору Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Жорже Морейре да Силве.

Около $2 миллионов. Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив

В состав группы также вошли ключевые международные институты: Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международная морская организация (ИМО) и Международная торговая палата (МТП).

Приоритетом структуры станет разработка технических механизмов, направленных на решение гуманитарных проблем в зоне Ормузского пролива. При необходимости к работе будут привлечены дополнительные экспертные учреждения.

В ООН подчеркивают, что новая инициатива основана на опыте организации, в частности, реализации Механизма ООН по проверке и мониторингу для Йемена, Черноморской зерновой инициативы и Механизма 2720 по поставкам гуманитарной помощи в Газу.

Основной целью группы станет содействие бесперебойной торговле удобрениями и сырьем для их производства. В ООН отметили, что запуск механизма будет проходить в тесном сотрудничестве с государствами-членами при полном соблюдении их национального суверенитета и в рамках международного права.

Генсек подтвердил свою приверженность поиску всеобъемлющего и долгосрочного решения проблемы. Однако подчеркнул, что действовать необходимо немедленно, чтобы смягчить экономические и гуманитарные последствия нестабильности в регионе.
