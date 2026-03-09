Цена нефти марки Brent превысила $115 и достигла максимума с июля 2022 года

Цены на нефть активно растут на фоне резкого усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE прибавили 23 процента и достигли отметки $115,69 за баррель. Это значение стало локальным максимумом за последние несколько лет, в частности с 5 июля 2022 года.

Как отмечает РБК, с начала прошлой недели котировки взлетели более чем на 50 процентов. Столь стремительная динамика вызвана опасениями участников рынка относительно перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировой нефти.

Читайте по теме Катар: Все экспортеры энергоносителей в Персидском заливе объявят о форс-мажоре

Обострение конфликта в регионе привело к перебоям в поставках, аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» считают высоковероятным рост цены к отметкам $100–120 за баррель в ближайшие дни.

На фоне дорожающего сырья акции российских нефтедобывающих компаний показали положительную динамику. Бумаги «Роснефти» выросли на 4,42 процента, «Сургутнефтегаза» — на 2,9 процента, «Газпром нефти» — на 1,51 процента.

Министр энергетики Катара предупредил, что в случае продолжения конфликта мировые цены на нефть могут достичь $150 за баррель в ближайшие недели.

Ситуация осложняется тем, что крупнейшие хранилища в Саудовской Аравии и ОАЭ быстро заполняются из-за невозможности вывоза сырья. По оценкам Citigroup, из-за блокировки пролива мировой рынок недополучает от 7 до 11 миллионов баррелей в день. При этом администрация США заявила, что не планирует использовать стратегический резерв для искусственного снижения цен.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.