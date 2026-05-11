Цена на бензин резко выросла, в администрации президента назвали причину

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что рост цен на топливо в Кыргызстане связан с войной между Израилем и Ираном, а также с резким подорожанием нефти и газа на мировом рынке.

По его словам, до начала боевых действий тонна бензина Аи-92, импортируемого из России, стоила около $650, сейчас цена достигла примерно $950.

Дизельное топливо, отметил Дайырбек Орунбеков, подорожало с $700 до более чем $1,2 тысячи за тонну.

Он прокомментировал и вопросы граждан о том, почему в Казахстане топливо дешевле. По словам руководителя службы информполитики, эта страна обладает собственными крупными месторождениями нефти и субсидирует стоимость топлива за счет государства.

В качестве примера Дайырбек Орунбеков привел электроэнергию. По его данным, себестоимость электричества в Кыргызстане составляет 3,07 сома, однако населению его продают по 1,64 сома, а разницу покрывает государство.

Руководитель службы информационной политики администрации президента добавил, что власти работают над развитием собственной переработки нефти. В частности, модернизируют заводы «Кыргызнефтегаз» и «Джунда». После их обновления, по словам чиновника, НПЗ смогут выпускать топливо евростандарта.