12:30
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть

Цена на бензин резко выросла, в администрации президента назвали причину

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что рост цен на топливо в Кыргызстане связан с войной между Израилем и Ираном, а также с резким подорожанием нефти и газа на мировом рынке.

По его словам, до начала боевых действий тонна бензина Аи-92, импортируемого из России, стоила около $650, сейчас цена достигла примерно $950.

Дизельное топливо, отметил Дайырбек Орунбеков, подорожало с $700 до более чем $1,2 тысячи за тонну.

Он прокомментировал и вопросы граждан о том, почему в Казахстане топливо дешевле. По словам руководителя службы информполитики, эта страна обладает собственными крупными месторождениями нефти и субсидирует стоимость топлива за счет государства.

В качестве примера Дайырбек Орунбеков привел электроэнергию. По его данным, себестоимость электричества в Кыргызстане составляет 3,07 сома, однако населению его продают по 1,64 сома, а разницу покрывает государство.

Руководитель службы информационной политики администрации президента добавил, что власти работают над развитием собственной переработки нефти. В частности, модернизируют заводы «Кыргызнефтегаз» и «Джунда». После их обновления, по словам чиновника, НПЗ смогут выпускать топливо евростандарта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373297/
просмотров: 1123
Версия для печати
Материалы по теме
Антимонопольная служба опровергла заявления о «самых высоких ценах» в КР
Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
В Жогорку Кенеше предложили временно отменить пошлины на топливо и сдержать цены
Цены на топливо в Душанбе выросли на 8–9 процентов с начала марта
Цены на ГСМ в Кыргызстане растут, но они ниже, чем в Узбекистане и Таджикистане
От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Госкомпании переведут на одного поставщика топлива. Кабмин изменил правила
Умеренное колебание цен на ГСМ в Бишкеке зафиксировала Госантимонополия
Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Власти Кыргызстана назвали цены на ГСМ и меры для сдерживания их роста
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в&nbsp;санатории &laquo;Голубой Иссык-Куль&raquo; Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»
Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео о&nbsp;китайских рабочих на&nbsp;заводе &laquo;Джунда&raquo; Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео о китайских рабочих на заводе «Джунда»
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
11 мая, понедельник
12:28
В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опийного мака и оружие В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опи...
12:25
На майских каникулах на штрафстоянку водворены 3 тысячи 160 автомашин
12:25
Рабочий сорвался в шахту лифта с 10-го этажа на стройке в Бишкеке
12:25
Главу кабмина выдвинули в президенты Кыргызского футбольного союза
11:46
На трассе север — юг строят новые базы для борьбы с лавинами и селями