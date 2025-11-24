Три смерти в 2025 году: исследование показало масштаб насилия в школах КР

С начала 2025 года в Кыргызстане зафиксировали три школьные драки со смертельным исходом. Один инцидент между мальчиком и девочкой — учащимися седьмого класса — также имел трагические последствия.

Недавний конфликт в школе № 7 села Пристань-Пржевальск, где, со слов матери ученика, группа старшеклассников избивала подростков, угрожала расправой и заставляла участвовать в насилии над младшими, вновь напомнил о проблеме небезопасной среды в учебных заведениях.

Исследование, проведенное с августа по октябрь в 50 государственных школах по всей стране, подтверждает: школьное насилие — это актуальное и широко распространенное негативное явление.

Исследование: 40 процентов детей — свидетели насилия

Около 40 процентов опрошенных учащихся ответили, что стали свидетелями насилия в отношении других учеников.

Исследование опирается на данные, собранные у 1 тысячи 45 участников опроса, среди которых 500 школьников от 10 до 17 лет, их родители, педагоги, представители руководства образовательных организаций, специалисты из сферы защиты детей.

При этом 78 процентов учащихся ответили, что сами не участвовали в травле других школьников. Однако часть респондентов призналась: делали это (иногда или один раз).

Часть опрошенных, как мальчиков, так и девочек, сталкивалась с насмешками или оскорблениями в интернете от одноклассников.

С грубостью, жестоким обращением или издевательствами в школе чаще сталкивались учащиеся в Чуйской, Ошской и Баткенской областях. Реже — на Иссык-Куле и в Нарыне.

Наиболее часто проявляемые формы насилия:

школьный рэкет (вымогательство);

буллинг (психологическая и физическая травля);

кибербуллинг;

насилие, основанное на гендерных стереотипах.

На вопрос «Боишься ли ты ходить в школу из-за страха насилия?» большая часть ответила, что чувствует себя вполне уверенно. Но группа респондентов в пределах 15-18 процентов призналась: бывает страшно.

Отдельный вопрос касался насилия (не обязательно физического) со стороны учителей. Большая часть учащихся ответила отрицательно, но были и те, кто сталкивался с этим.

Авторы анализа отметили, что исследование не претендует на то, чтобы быть репрезентативным для всех учебных заведений республики. Но полученные данные могут заполнить пробел в ограниченной информации по насилию в образовательных организациях Кыргызстана.

Представитель исследовательской группы Чолпон Акматова заметила, что на сбор информации повлияли некоторые ограничения.

«Есть проблема регистрации и учета случаев насилия и инцидентов. Фиксацию ведут несколько госорганов и разными методами. То есть у государства пока нет единого понимания масштаба проблемы. Возникли трудности с доступом к школам из-за чувствительности темы, ведь могли пострадать имидж и статус образовательной организации. Во время опроса дети, которые участвовали в насилии либо были пострадавшими, старались скрывать это — вопрос страха присутствует всегда. Учителя и администрация школ тоже не заинтересованы в открытом диалоге», — сказала она.

Проблема рождается в семье

Психолог ОО «Центр защиты детей» Ольга Биденко в беседе с

24.kg

отметила, что в основном проблема насилия среди школьников идет из семьи.

«Взрослые перестали общаться с детьми и понимать их. Они слишком многого хотят от них. Часть экономически не благополучных родителей ждет, что дети начнут приносить деньги, поддержат семью экономически, помогут воспитывать младших. Дети рано взрослеют, но они не должны решать проблемы родителей, — подчеркнула специалист. — Надо разговаривать с детьми, чтобы они открыто рассказывали о происходящем в их жизни, о том, что не хотят идти в школу или боятся выходить на улицу, потому что их пугают или требуют деньги».

Она добавила, что дети, которых унижают и недооценивают дома, хотят выделиться среди сверстников. Становясь неформальными лидерами, они чувствуют превосходство.

Кстати, по данным ИДН, в 2024 году на профилактическом учете состояло более 3 тысяч несовершеннолетних, в 2025-м — почти столько же.

Уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева также озвучила проблему детско-родительских отношений.

«В этом году мы часто ездили по регионам. Для меня стало большим открытием, что родители не умеют разговаривать с детьми. Они не могут даже начать разговор с ребенком, потому что дома нет общения. Дети остаются одни. Если разговариваешь с ними, они признаются: очень часто посещают суицидальные мысли, потому что родители их не понимают. Лет 10-15 назад таких проблем, как мне кажется, не возникало. И это зачастую ложится на плечи школ, педагогов. Но учебным заведениям самим нужна помощь», — сказала она.

Появляются новые риски

По словам Асель Чынбаевой, общество меняется, а с ним и риски, напрямую влияющие на безопасность, здоровье и благополучие детей.

«Эти изменения требуют от всех госорганов, соцслужб, институтов правосудия и гражданского общества более тесной координации и ответственного подхода. Анализ текущей ситуации показывает, что перед нами стоят серьезные вызовы — распространение онлайн-насилия, кибербуллинга, деструктивного контента. Отсутствие системной профилактики цифровых рисков создает угрозу психическому и эмоциональному здоровью ребенка.

Вынужденная миграция родителей, рост эмоционального выгорания взрослых приводят к увеличению количества случаев семейного неблагополучия.

Это требует расширения доступной социальной поддержки и мер, направленных на предотвращение скрытого насилия и пренебрежения нуждами ребенка. Сложности взаимодействия между школами и социальными службами, медучреждениями, правоохранительными органами и прокуратурой нередко приводят к потере времени и невозможности своевременного выявления рисков.

Кроме того, нехватка психологов, кризисных центров и мобильных групп снижает возможность долгосрочной реабилитации ребенка, что увеличивает риск повторной виктимизации», — перечислила проблемы она.

Есть ли выход

Однозначно, уверена психолог Ольга Биденко.

По ее словам, родителям, взрослым, надо наконец обратить внимание на детей, научиться с ними регулярно общаться. В школах реализуются программы, направленные на создание безопасной, дружелюбной среды. Уже есть примеры, когда такие проекты помогают предотвращать факты насилия и рэкета в учебных заведениях, перевоспитать и направить потенциал неформальных лидеров в правильное русло.

По мнению Асель Чынбаевой, нужно развивать цифровую грамотность родителей, педагогов и самих детей, а также формировать культуру безопасного поведения в интернете.

«Кроме того, важно обеспечить системное сопровождение каждого ребенка в трудной жизненной ситуации и оказание помощи ему, — добавила она. — Мы постоянно говорим об укреплении межведомственного взаимодействия, однако вопросы его эффективности и своевременности системного сопровождения каждого ребенка остаются до сих пор открытыми. Только объединяя усилия, мы сможем укрепить и создать условия, в которых каждый ребенок Кыргызстана будет чувствовать себя успешным и защищенным».

Безопасность ребенка — это не только проблема школ и учителей. В этом всегда участвует три субъекта: государство — родители — школа. Только так мы можем принимать консолидированные меры. Асель Чынбаева

Как эксперт по профилактике насилия в школах Назгуль Турдубекова в беседе с 24.kg выделила пять ключевых условий, необходимых для формирования безопасной и поддерживающей образовательной среды:

Внедрение воспитательной программы «Школа без насилия»

Комплексная воспитательная программа задает системный подход: профилактика, профессиональное реагирование и поддержка пострадавших детей без дискриминации.

Атмосфера уважения прав каждого ребенка

Особое внимание уделять детям, затронутым миграцией, с пропусками обучения, низкой успеваемостью и ребятам с инвалидностью. Это заложит основу системы доверия между учеником и учителем. Социальные педагоги и психологи должны быть профессионально подготовлены для индивидуальной помощи. Ключевой принцип: «Мы верим ребенку, пока не доказано обратное».

Обучение всего персонала раннему распознаванию насилия

Каждый сотрудник — от учителей до охраны — должен уметь замечать признаки разных форм насилия, правильно реагировать и передавать информацию по установленным каналам. Регулярные тренинги обязательны со всеми сотрудниками школ, начиная от директора до охранника, должны быть заключены дополнительные контракты об особой ответственности за допущение насилия в отношении детей. Усмешки, преследования, снижение оценок за то, что есть межличностные конфликты между учителями и ребенком, должны быть признаны как насилие.

Формирование культуры ненасильственного поведения среди детей

Обучение эмпатии, коммуникации, навыкам мирного разрешения конфликтов; конкурсы и ролевые игры на тему безопасной школы. Антибуллинговая политика должна включать четкие правила и поддержку всех вовлеченных сторон.

Вовлечение родителей и понятные процедуры реагирования

Родителям необходимо объяснять, что такое насилие и как его избежать; проводить тренинги по позитивному воспитанию. Школа, семья и общество должны действовать согласованно. При этом в учебном заведении должны быть четкие процедуры: алгоритм реагирования, контактная сеть (ИДН, соцслужбы, эксперты), журнал регистрации случаев, ответственный координатор должен вести систему регулярных встреч с участниками образовательного процесса.