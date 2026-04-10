Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в госкомитете продолжается кадровая чистка

В рамках работы по сокращению системной коррупции и ликвидации устойчивых коррупционных механизмов в органах ГКНБ Кыргызстана и других государственных ведомствах, возбуждено уголовное дело по факту коррупции с участием сотрудников госкомитета, иных должностных и третьих лиц.

По данным ГКНБ, в ходе следственных мероприятий установлены факты систематических денежных поборов с субъектов предпринимательства со стороны действующих сотрудников Госкомитета нацбезопасности.

В этой связи в рамках уголовного дела 9 апреля 2026 года задержаны действующие сотрудники ГКНБ А.К., А.А. и К.Д. Их водворили в СИЗО ГКНБ.

Кроме того, задержаны работники государственных органов, проверявшие субъекты предпринимательства — С.У., О.Г. и К.У.

Отмечено, что руководство ГКНБ КР проводит активную чистку кадрового состава в рамках политики очищения системы, повышения прозрачности деятельности и усиления борьбы с коррупцией.

Указанные меры направлены на формирование эффективной и открытой структуры, исключающей любые проявления злоупотреблений, и защиту законных интересов бизнеса и общества. Кампания направлена на выявление и отстранение сотрудников, причастных к коррупционным проявлениям и незаконному давлению на бизнес.

Акцент делается на очищение рядов от нечистоплотных сотрудников. Рассматриваются меры, предусматривающие запрет на повторное принятие на службу в правоохранительные органы лиц, ранее уволенных за нарушения, сообщили в ГКНБ.