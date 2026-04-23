Общество

Фейк о вымогательстве в школе. Милиция опровергла видео из Алая

Информация о том, что ученики 10-го класса вымогали деньги у девятиклассников в Алайском районе, не соответствует действительности. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

По данным милиции, факт зарегистрировали в Алайском РОВД и начали доследственную проверку. Установлено, что 16 апреля в одной из школ района произошел конфликт между учителем и родителями учащихся, связанный со спортивным мероприятием.

20 апреля сотрудники милиции выехали на место и опросили участников. Все стороны заявили, что не имеют друг к другу претензий.

Распространившаяся в соцсетях информация о якобы вымогательстве денег старшеклассниками у младших не подтвердилась.

Проверочные мероприятия продолжаются.

В УВД призвали граждан не распространять непроверенную информацию и ориентироваться только на официальные источники.
Материалы по теме
В Бишкеке задержали сотрудников СБНОН МВД по делу о вымогательстве взятки
Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в госкомитете продолжается кадровая чистка
ГТС Кыргызстана предупредила о мошеннических видео и поддельных документах
Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына
В городе Ош задержан лжемилиционер, вымогавший деньги
Бывшего военного судью задержали в КР по делу о вымогательстве $32 тысяч
Организаторы акции к 8 Марта в Бишкеке заявили о распространении ИИ-фейка на ТВ
В Ошской области староста села задержан при вымогательстве 60 тысяч сомов
Более 300 человек арестовали в Катаре за распространение фейков о войне
В городе Ош задержали оперуполномоченного УВД за вымогательство денег
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
В&nbsp;части Бишкека 21&nbsp;апреля отключат холодную воду В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду
Бизнес
Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в&nbsp;борьбе с&nbsp;детским раком Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в борьбе с детским раком
О! получил престижную международную награду за&nbsp;лучшую IT-разработку для&nbsp;HR О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
