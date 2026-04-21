В Бишкеке задержали сотрудников СБНОН МВД по делу о вымогательстве взятки

Фото ГКНБ.

ГКНБ пресек деятельность должностных лиц службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, 17 апреля по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег и ее последующей легализации задержали начальника отдела и оперативного сотрудника СБНОН.

Их подозревают в вымогательстве у гражданина России 9 миллионов рублей (около $100 тысяч) за содействие в смягчении наказания по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

Установлено, что для сокрытия следов подозреваемые использовали дистанционную схему получения денег. Средства переводили частями через банковские карты, оформленные на подставных лиц,  привлекались третьи лица для их обналичивания и легализации на территории Кыргызстана.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания ГКНБ. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники.
