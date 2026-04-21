В Бишкеке задержали сотрудников СБНОН МВД по делу о вымогательстве взятки

ГКНБ пресек деятельность должностных лиц службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, 17 апреля по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег и ее последующей легализации задержали начальника отдела и оперативного сотрудника СБНОН.
Их подозревают в вымогательстве у гражданина России 9 миллионов рублей (около $100 тысяч) за содействие в смягчении наказания по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания ГКНБ. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники.