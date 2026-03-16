Происшествия

Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына

ГКНБ выявил факт вымогательства и незаконного сбора денег в Нарынском городском отделе образования (горОО). Об этом сообщили в пресс-центре госкомитета.

Следствие установило, что ответственные сотрудники ведомства незаконно требовали у руководителей образовательных учреждений от 4 до 5 тысяч сомов с каждого. Деньги якобы предназначались инспектору Счетной палаты за сокрытие финансовых нарушений.

В ходе обыска в служебном кабинете оперативники изъяли 68 тысяч сомов и обнаружили список из 17 образовательных учреждений (школ и детских садов) города с отметками о передаче средств.

12 марта 2026 года начальника Нарынского горОО Т.У.С. задержали. Суд принял решение водворить его в изолятор временного содержания на время следствия. Уголовное дело возбудили по статье 343 часть 1 (вымогательство взятки) УК КР.

ГКНБ продолжает поиск других лиц, причастных к этой коррупционной схеме.

Борьба с коррупцией в сфере образования остается одним из приоритетных направлений ГКНБ. Ранее ведомство неоднократно сообщало о задержаниях чиновников за незаконные поборы и манипуляции с бюджетными средствами, предназначенными для ремонта школ и закупки оборудования.
