В Кыргызстане за три месяца 293 мужчины пострадали от семейного насилия

За первый квартал 2026 года 5 тысяч 604 кыргызстанца получили временные охранные ордера в качестве защиты от семейного насилия. Из них 293 — мужчины. Такие данные предоставлены МВД Министерству юстиции.

В Бишкеке мужчина долгое время подвергался насилию со стороны гражданской жены

Кроме того, за этот же период 170 несовершеннолетних получили временные охранные ордера от семейного насилия. Из них 61 — мальчик и 109 — девочки.

Как следует из данных Минюста, лица, обвиняемые в совершении насилия в семье, решением суда в основном привлекаются к выполнению общественных работ либо их отправляют под арест.

Что касается зарегистрированных случаев семейного насилия с возбуждением уголовных дел, лидируют город Бишкек (31 уголовное дело) и Чуйская область (40 уголовных дел). Меньше всего в Нарынской области (7 уголовных дел).
