Бьют и вымогают деньги. Камчыбека Ташиева просят вмешаться в конфликт школьников

Ученики старших классов школы № 7 села Пристань-Пржевальск избивали младшеклассников. Об этом 24.kg сообщила член родительского комитета 9 «А» класса Мария Царева.

По ее словам, группа из восьми старшеклассников избивала подростков палками и ногами, угрожала расправой и заставляла участвовать в насилии над младшими.

«По словам детей, в неделю с каждого класса этим старшеклассникам нужно было сдавать по 100 сомов. Вчера на общешкольном собрании родители подняли вопрос насилия над детьми. Оказалось, что пострадавших много, сегодня двое родителей сообщили о готовности написать заявление. Мой ребенок — ученик 9-го класса — тоже пострадал, его били целый год. Я обратилась с заявлениями в ГКНБ, Генеральную прокуратуру, к омбудсмену. Сотрудники милиции тоже были на собрании, нам пообещали, что правонарушителей поставят на учет. Однако родители требуют, чтобы этих старшеклассников исключили из нашего учебного заведения и перевели в спецшколу, чтобы с ними работали психологи — им нужна помощь, раз они идут на такие поступки», — сказала Мария Царева.

Она отметила, что родители ждут немедленной и открытой реакции государственных органов, поскольку речь идет «не о конфликте, а о реальной угрозе жизни и здоровью детей».

«Мы обращаемся лично к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой вмешаться и дать оценку происходящему, потому что на уровне школы и района эта проблема не решается», — добавила Мария Царева.

В УВД Иссык-Кульской области, куда обратилось 24.kg, пока не прокомментировали ситуацию.