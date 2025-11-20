17:58
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

Рэкет и буллинг — часто проявляемые формы насилия в школах Кыргызстана

В Бишкеке сегодня презентовали результаты исследования, посвященного проблеме насилия в школах Кыргызстана. Эксперт Чолпон Акматова озвучила наиболее часто проявляемые формы насилия.

Школьный рэкет (вымогательство) является наиболее криминализированной формой школьного насилия в образовательных организациях. Он выражается в форме доминирования группой старших или физически сильных учеников, которые облагают «данью» младших или более слабых и вымогают деньги, еду, ценные вещи. Поскольку рэкет подпадает под статью «Вымогательство» УК КР, он является прерогативой МВД. Однако из-за скрытого характера и страха детей до правоохранительных органов доходят лишь резонансные случаи, часто связанные с тяжкими телесными повреждениями.

Читайте по теме
За 10 месяцев 2025 года в КР зафиксировано 27 случаев школьного рэкета

Буллинг (психологическая и физическая травля) носит групповой характер и нацелен на доминирование, унижение и социальную изоляцию жертвы. Он включает вербальную агрессию (оскорбления, клички), социальную изоляцию (бойкот, сплетни), порчу имущества и физическое насилие (побои, толчки).

Кибербуллинг — это относительно новый вид насилия. Травля происходит с использованием онлайн/информационных платформ. Агрессоры часто используют фейковые аккаунты, проводят взломы аккаунтов, распространяют онлайн-угрозы и компрометирующие фотографии, видео или сплетни, которые мгновенно охватывают всю школу и выходят за ее пределы.

Насилие, основанное на гендерных стереотипах, включает сексуализированные комментарии, нежелательные прикосновения, домогательства (как со стороны сверстников, так и персонала). Особо уязвимы девочки, а также подростки, не соответствующие общепринятым гендерным нормам.

Исследование проведено с августа по октябрь 2025 года в 50 государственных школах по всей стране и подтверждает, что школьное насилие — это актуальная и широко распространенная проблема.

«Исследование не претендует на то, чтобы быть репрезентативным для всех учебных заведений в республике. Тем не менее полученные данные могут заполнить пробел в ограниченной информации по насилию в образовательных организациях Кыргызстана», — подчеркнули его авторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351685/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
За 10 месяцев 2025 года в КР зафиксировано 27 случаев школьного рэкета
Конфликт среди школьников на Иссык-Куле прокомментировали в Минпросвещения
Бьют и вымогают деньги. Родители учеников настаивают на встрече с Ташиевым
Факты насилия не зафиксированы. Милиция о ситуации в школе на Иссык-Куле
Бьют и вымогают деньги. Камчыбека Ташиева просят вмешаться в конфликт школьников
В Минске прошло заседание Детского совета стран СНГ
В Кыргызстане наблюдается рост числа детей с диабетом
Каждый седьмой подросток в Европе и ЦА имеет проблемы с психическим здоровьем
Показатель первичной инвалидности взрослых снизился в Кыргызстане в 2024 году
Более 100 детей в год погибают на дорогах в Кыргызстане
Популярные новости
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Бизнес
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
20 ноября, четверг
17:44
В Иркутске незаконно легализовали более 1 тысячи 500 граждан из Центральной Азии В Иркутске незаконно легализовали более 1 тысячи 500 гр...
17:29
Сначала «Тайм-сквер», теперь «Монте-Карло»: скандал с дорогой вызвал резонанс
17:24
ГКНБ выявил незаконную выдачу поддельных транскриптов в КГТУ имени Раззакова
17:19
Дорога у ЦУМа «сузилась»? В мэрии объяснили, что это оптический обман
17:14
Рэкет и буллинг — часто проявляемые формы насилия в школах Кыргызстана