В Бишкеке сегодня презентовали результаты исследования, посвященного проблеме насилия в школах Кыргызстана. Эксперт Чолпон Акматова озвучила наиболее часто проявляемые формы насилия.

Школьный рэкет (вымогательство) является наиболее криминализированной формой школьного насилия в образовательных организациях. Он выражается в форме доминирования группой старших или физически сильных учеников, которые облагают «данью» младших или более слабых и вымогают деньги, еду, ценные вещи. Поскольку рэкет подпадает под статью «Вымогательство» УК КР, он является прерогативой МВД. Однако из-за скрытого характера и страха детей до правоохранительных органов доходят лишь резонансные случаи, часто связанные с тяжкими телесными повреждениями.

Читайте по теме За 10 месяцев 2025 года в КР зафиксировано 27 случаев школьного рэкета

Буллинг (психологическая и физическая травля) носит групповой характер и нацелен на доминирование, унижение и социальную изоляцию жертвы. Он включает вербальную агрессию (оскорбления, клички), социальную изоляцию (бойкот, сплетни), порчу имущества и физическое насилие (побои, толчки).

Кибербуллинг — это относительно новый вид насилия. Травля происходит с использованием онлайн/информационных платформ. Агрессоры часто используют фейковые аккаунты, проводят взломы аккаунтов, распространяют онлайн-угрозы и компрометирующие фотографии, видео или сплетни, которые мгновенно охватывают всю школу и выходят за ее пределы.

Насилие, основанное на гендерных стереотипах, включает сексуализированные комментарии, нежелательные прикосновения, домогательства (как со стороны сверстников, так и персонала). Особо уязвимы девочки, а также подростки, не соответствующие общепринятым гендерным нормам.

Исследование проведено с августа по октябрь 2025 года в 50 государственных школах по всей стране и подтверждает, что школьное насилие — это актуальная и широко распространенная проблема.

«Исследование не претендует на то, чтобы быть репрезентативным для всех учебных заведений в республике. Тем не менее полученные данные могут заполнить пробел в ограниченной информации по насилию в образовательных организациях Кыргызстана», — подчеркнули его авторы.