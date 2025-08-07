Новый закон о СМИ: регистрация обязательна, цензура под запретом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О средствах массовой информации». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что цель закона — модернизация правовой базы в сфере СМИ с учетом цифровой эпохи. Однако ряд новшеств уже вызвал озабоченность среди журналистского сообщества и правозащитников.

Согласно новой редакции, обязательной регистрации подлежат не только традиционные СМИ, но и интернет-платформы, включая сайты и блоги. Ранее обсуждалась возможность добровольной регистрации онлайн-ресурсов, однако в окончательном варианте норма стала обязательной. Ресурс считается зарегистрированным с момента внесения в реестр Минюстом.

Закон также ограничивает участие иностранцев: иностранные граждане и юрлица, а также компании с иностранным участием не могут владеть более 35 процентами долей или акций в учредителях СМИ. Это правило распространяется как на телевидение и радио, так и на печатные и сетевые издания.

В документе закреплено, что деятельность СМИ может быть приостановлена или прекращена только по решению суда или самого учредителя. Это положение направлено на защиту от произвольных ограничений, однако параллельно расширены основания для выдачи предупреждений, в том числе за публикации, содержащие признаки призывов к насильственному захвату власти. При повторении нарушений в течение года возможна административная ответственность.

Закон также вводит конкретные сроки для ответа госорганов на журналистские запросы — три рабочих дня либо до 14 дней при необходимости дополнительной обработки информации. В случае отказа от предоставления сведений СМИ должны получить письменное обоснование.

Кроме того, в документе формализованы понятия «сетевое издание», «редакционная политика», «общественный интерес», что, по мнению разработчиков, приблизит регулирование к современным международным стандартам.

Закон прямо запрещает цензуру и любое вмешательство должностных лиц или учредителей в редакционную политику, а также гарантирует право журналистов не раскрывать источник информации, за исключением случаев, когда этого требует суд в рамках расследуемого дела.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, 25 июня депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект «О средствах массовой информации». В этой версии проекта закона ужесточены требования к СМИ. Эти нормы внесены в документ отдельными депутатами в ходе обсуждения законопроекта.

Ранее Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал президента Садыра Жапарова наложить вето на новый закон. Ряд журналистов, медиаэкспертов, юристов, которые являются участниками рабочей группы по доработке проекта закона, выступал с обращением к властям оставить шестую редакцию законопроекта в первоначальном виде, исключив правки, внесенные нардепами.