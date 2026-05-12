Общество

Врачи из Китая проведут бесплатные операции по удалению катаракты в Бишкеке

С 18 по 27 мая 2026 года в Национальном госпитале КР офтальмологи из Китайской Народной Республики проведут бесплатные консультации и операции по удалению катаракты в рамках международного проекта «Экспресс-здоровье — яркое путешествие».

По данным пресс-центра Минздрава, в рамках проекта запланировано проведение 300 операций пациентам с катарактой. Операции будут проводиться амбулаторно.

  • Запись пациентов открыта с 12 мая по 18 мая 2026 года.
  • Время записи: по будням с 9.00 до 16.00.
  • Телефон для регистрации: 0555 02 51 71.

Для записи необходимо предоставить:

— направление офтальмолога по месту жительства;

— рентгенографию органов грудной клетки;

— электрокардиографию;

— общий анализ крови, кровь на сахар, общий анализ мочи;

— маркеры гепатита В и С;

— пациентам до 64 лет анализ RW;

— документы, удостоверяющие личность, и имеющиеся удостоверения (пенсионное, об инвалидности, матери-героини и так далее).
