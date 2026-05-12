Десятки миллионов на Карагачевую рощу. Айбек Джунушалиев рассказал о развитии

На встрече с жителями Свердловского района мэр Бишкека Айбек Джунушалиев рассказал о планах по развитию общественных пространств и благоустройству столицы, в том числе Карагачевой рощи.

Он отметил, что Карагачевая роща является одной из ключевых зеленых зон города. По его словам, раньше там было сложно проводить массовые мероприятия, но сейчас территория активно используется — в отдельных случаях там собирается более двух тысяч человек благодаря созданным условиям, например на Нооруз или Масленицу.

Мэр также сообщил, что в этом году планируется очистка и благоустройство территории Пионерского озера.

На объекте уже ведутся работы по устранению ранее выявленных недостатков, включая проблемы, оставшиеся с советского периода. Особое внимание уделяется безопасности, очистке и приведению территории в порядок.

Комсомольское озеро в Карагачевой роще. Архивное фото

По его словам, на благоустройство Карагачевой рощи уже выделено более 50 миллионов сомов, и в дальнейшем финансирование планируется увеличить.