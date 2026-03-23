Активисты Казахстана заявили о беспрецедентном давлении на журналистов

Правовой медиацентр Казахстана заявил о беспрецедентном давлении на журналистов. Активисты распространили соответствующее заявление, обращая внимание «на тревожные обстоятельства в казахстанской медиасреде, которые серьезно влияют на свободу слова и формируют чувство страха и самоцензуры».

«Вызывает серьезные опасения задержание главного редактора КазТАГ Асета Матаева, который, по словам адвоката, подвергся групповому избиению. При этом полиция называет это бытовым конфликтом и не предоставляет четкую информацию. Учитывая уголовные дела, недавно заведенные против руководителей медиа, это с большой вероятностью может быть провокацией и попыткой давления на СМИ. В день референдума журналистов «Радио Азаттык» Жолдаса Орисбая, «Информбюро» Айгерим Ескендир и Санию Тойкен задержали на главном входе избирательного участка, где должен был голосовать президент, и увезли в полицию. Через три часа их отпустили, не предъявив обвинений и не дав четкого объяснения причин задержания. Во время задержания у журналистов изъяли телефоны, из-за чего они не могли связаться с редакцией и адвокатом», — говорится в тексте.

По данным правового медиацентра РК, перед референдумом журналисты, активисты и блогеры столкнулись с беспрецедентной волной блокировок и удалением материалов из социальных сетей.

Под домашним арестом находятся главный редактор Orda.kz Гульнар Бажкенова и главный редактор КазТАГ Амир Касенов, которые обвиняются в распространении заведомо ложной информации. Отсутствие актуальной информации об их делах рождает страх, слухи и распространение дезинформации, отмечают авторы заявления.

На фоне происходящего особенно тревожно выглядят поправки в законодательство о медиа, связанные с запретом пропаганды ЛГБТ и инициативы Министерства культуры и информации по тотальному регулированию интернет-пространства.

«Мы считаем происходящее очень тревожным сигналом, который звучит на фоне регулярных заявлений министра культуры и информации Аиды Балаевой и президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости обеспечить права граждан на свободу слова и распространение информации, а также о демократизации законодательства с принятием новой Конституции. Мы считаем это недопустимым в демократическом обществе, которым декларирует себя Казахстан, и призываем тщательно разобраться в ситуации и прекратить преследования журналистов», — заявили активисты.