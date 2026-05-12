Власть

В Кыргызстане упростили механизм ГЧП-проектов дороже 1 миллиарда сомов

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новые правила присуждения проектов государственно-частного партнерства через прямые переговоры. Соответствующее постановление подписано 30 апреля 2026 года.

Изменения внесены в постановление «О вопросах государственно-частного партнерства» от 2022-го. Документ направлен на совершенствование механизма прямых переговоров для крупных проектов с объемом инвестиций свыше 1 миллиарда сомов.

Согласно новой редакции положения, проекты ГЧП могут передаваться без конкурса только в исключительных случаях. Например, если конкурс дважды не состоялся из-за отсутствия заявок либо если проект технически может реализовать только одна компания, обладающая уникальными правами, технологиями или инфраструктурой.

При этом прямые переговоры запретили для проектов, предусматривающих прямое финансирование из государственного бюджета. Такие проекты по-прежнему должны реализовываться исключительно через конкурс.

Новым порядком вводится многоэтапная процедура отбора инвесторов. Для инициаторов проектов предусмотрены предварительный скрининг, финансово-экономический анализ, проверка источников инвестиций и подтверждение наличия не менее 5 процентов собственных средств от стоимости проекта.

Кроме того, власти обязали публиковать информацию о ходе прямых переговоров и приглашать альтернативных инвесторов для создания конкурентных условий. Если поступит более выгодное предложение, первоначальный инициатор проекта сможет улучшить свои условия в течение 30 дней.

Контроль за применением нового механизма возложен на Национальное агентство по инвестициям. Министерству финансов и нацагентству поручено привести свои решения в соответствие с постановлением в течение месяца.
