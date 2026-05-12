Комитет ЖК одобрил ратификацию соглашения по развитию дошкольного образования

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции сегодня одобрил ратификацию соглашения о финансировании (дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего») между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития на $4 миллиона 360 тысяч и письма-соглашения о грантовой технической помощи (дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего») между КР и МАР на $2 миллиона, подписанных 14 октября 2025 года в Вашингтоне (США) в третьем чтении.

Как отмечали ранее представители Министерства просвещения, проект «Дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего» на $6,36 миллиона ($4,36 миллиона — кредит, $2 миллиона — грант) будет направлен на всестороннюю поддержку системы дошкольного образования в стране с акцентом на увеличение охвата детей дошкольного возраста образованием и пилотирование модели государственно-частного партнерства в дошкольном образовании.

В рамках реализации данного проекта предусмотрено несколько мероприятий:

1. Ремонтно-реабилитационные работы и оснащение в девяти существующих зданиях (возвращенные детские сады и общественные объекты) для создания детсадов полного дня.

2. Планируется реорганизовать и оснастить помещения в существующих детских садах для эффективного использования помещений (128 комнат) путем преобразования спальных и игровых для увеличения числа групп.

3. Планируется пилотирование модели ГЧП (на основе ваучера в дошкольном образовании). Пилотный проект будет разработан и реализован на основе результатов анализа существующих моделей услуг воспитания и ухода за детьми младшего возраста и выявления наиболее эффективных, включая ГЧП, которые поспособствуют более быстрому расширению воспитания и ухода за детьми младшего возраста (от одного года до пяти лет).

4. Организация и проведение пятидневных тренингов для 397 слушателей (работников дошкольного образования в центрах, поддерживаемых проектом, женщин-предпринимателей) вновь созданных и дополнительных групп дошкольных образовательных организаций по вопросам современных технологий дошкольного образования и организации детских садов различного типа.

Основной целью дополнительного финансирования реализуемого проекта «Образование для будущего» является расширение сферы текущей деятельности проекта путем предоставления семьям улучшенного доступа к дошкольному образованию с качественным уходом за детьми в течение полного дня.

Условия кредитования:

— срок погашения — 50 лет, включая льготный период 10 лет;

— льготный период — 10 лет с ожидаемой даты одобрения советом директоров;

— процентная ставка — 0 процентов и 0 процентов платы за обслуживание;

— погашение основного долга — 1,25 процента каждый семестр (выплачивается каждые шесть месяцев, начиная с 11-го по 50-й год погашения);

— максимальная ставка сбора за обязательство составляет половину от 1 процента (сборы за обязательство МАР утверждаются ежегодно, и в настоящее время они установлены на уровне 0 процентов).

Депутат Гуля Кожокулова ранее раскритиковала проект, отметив, что она не смогла получить конкретные ответы на свои вопросы по реализации соглашения. Она призывала коллег создать комиссию по проверке деятельности Минпросвещения.

Сегодня на заседании Гуля Кожокулова отметила, что так и не получила никакой конкретной информации от Минпросвещения, и раскритиковала такие методы работы.

Тем не менее комитет одобрил соглашение в третьем чтении.