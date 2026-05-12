Президент выступил против изменения порядка принятия законопроектов в ЖК

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил против законопроекта, который предлагал изменить порядок принятия законопроектов сразу во втором и третьем чтениях.

Позицию главы государства озвучил заместитель министра юстиции Сагынбек Самидин уулу на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству и местному самоуправлению.

Согласно проекту, в статье 53 регламента Жогорку Кенеша слово «большинство» предлагалось заменить словом «все». Это означало бы, что для принятия законопроекта одновременно во втором и третьем чтениях либо сразу в трех чтениях требовалось бы обязательное согласие всех фракций и депутатских групп.

По словам замминистра, в отрицательном заключении президента отмечается, что такая норма фактически вводит требование единогласного одобрения, которое не применяется в подобных парламентских процедурах. В администрации главы государства считают, что это может создать серьезные трудности в практическом применении нормы и поставить принятие решений в зависимость от позиции каждого участника.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Сагынбек Самидин уулу

Также отмечается, что подобное требование может затянуть рассмотрение законопроектов, направленных на урегулирование кризисных и форс-мажорных ситуаций, проведение реформ, устранение правовых коллизий и технических ошибок. В заключении подчеркивается, что это может привести к правовой неопределенности из-за несвоевременного внесения изменений.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству и местному самоуправлению согласился с отрицательным заключением президента и отклонил законопроект.