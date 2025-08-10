11:19
Общество

Без инвалидности и за счет бюджета: кого спасает тромболизис в Кыргызстане

Инфаркты и инсульты обычно острые заболевания и происходят главным образом в результате закупоривания сосудов тромбом, что препятствует току крови к сердцу или мозгу. В острых случаях за несколько часов больному обязательно надо попасть к специалисту — тромб в сосуде могут растворить. Это может предотвратить тяжелые последствия.

Помощь государства

Недавно в Национальном госпитале сообщили о первой успешной тромболитической терапии пациентке с ишемическим инсультом. Благодаря высокотехнологичному методу лечения женщина полностью восстановила речь и двигательные функции в течение первых часов после поступления.

Некоторые пользователи соцсетей заметили, что это не первый подобный случай в Кыргызстане. В частных медцентрах, по их словам, такую терапию успешно проводили ранее и не одному десятку пациентов.

«Речь о том, что это сделали впервые бесплатно за счет бюджета. То, что в частных делают такие процедуры, никто не оспаривает, но это дорого или недоступно многим пациентам — от 3 тысяч евро и выше», — уточнил 24.kg заведующий отделением неврологии № 2 Национального госпиталя Нурлан Оморов.

По его словам, препарат «Альтеплаза» закупили за счет бюджета, и больные «вообще ничего не платят».

— Скольким пациентам в год можете помочь?

— Думаю, в Нацгоспитале сможем проводить примерно 30-40 процедур, четкой статистики пока нет.

— Насколько эффективно такое лечение?

— Людей, нуждающихся в тромболизисе, всего 7-15 процентов от общего количества ишемических инсультов. Взвешенный подход дает хорошие результаты.

Наша пациентка восстановилась на 100 процентов. Главное, чтобы больной подходил по всем показателям и поступил к нам вовремя — в течение первых четырех с половиной часов с момента появления симптомов. Препарат вводится двумя дозами внутривенно, первую делают в течение одной минуты, вторую — в течение часа капельно.

Тромболизис не гарантирует 100-процентного выздоровления. Если больного привезли поздно или крупный сосуд травмировался, то кровоток не восстанавливается. 

— Как долго готовились к процедуре?

— Работу вели последние несколько лет. Это страновой проект — дорожная карта по оказанию помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В феврале проводили обучение — международная инициатива Angels обеспечила лекторов, и три дня около 100 наших врачей и медсестер, сотрудников скорой помощи занимались теоретической и практической подготовкой.

— Есть противопоказания?

— Конечно. Прежде всего высокое артериальное давление, почечное давление, недавние операции либо травмы головы — противопоказаний много. Поэтому надо четко отбирать. Прием любого медикаментозного препарата сопряжен с риском — индивидуальная непереносимость, сопутствующие не диагностированные хронические болезни и так далее. Риски есть даже при приеме аспирина. Только грамотный отбор позволяет избежать всех этих рисков.

— Налажена у нас реабилитация инсультных больных?

— Системного подхода сейчас нет. Но, думаю, это дело времени и тоже все наладится. Восстановление — достаточно дорогое удовольствие, ведь может длиться до двух месяцев.

Больные, получившие тромболитическую терапию, не нуждаются в реабилитации.

Система для кардиологии

Директор Национального центра кардиологии и терапии (НЦКиТ) профессор Талант Сооронбаев добавил, что инсульт (инфаркт головного мозга) бывает геморрагическим и ишемическим, тромболизис показан только при последнем. Эту же процедуру проводят при остром инфаркте миокарда (ОИМ).

— При ОИМ пораженная коронарная артерия закрывается тромбом и развивается некроз сердечной мышцы. Ее часть отмирает, что приводит к очень высокому риску различных осложнений и самому страшному — остановке сердца и смерти больного.

Тромболизис как один из экстренных методов лечения больных с ОИМ с подъемом сегмента ST предотвращает эти последствия, но его надо делать очень быстро — в первые часы.

При появлении первого симптома инфаркта миокарда (болевой синдром, боль в области сердца) надо обратиться к медикам для постановки диагноза. Как только диагноз ОИМ поставлен, немедленно делать тромболизис, чтобы растворить тромб и восстановить проходимость коронарных артерий. Это очень важно, особенно в случаях, когда нет возможности для чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) со стентированием.

С января 2024 года в Кыргызстане внедрили программу «Острый инфаркт миокарда 24/7». Для нашей страны это оптимальная модель экстренной помощи, включающая тромболизис и ЧКВ со стентированием.

ЧКВ проводят в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а в отдаленных районах и многих других населенных пунктах на уровне районных больниц, и даже областных, такой возможности нет. Поэтому, чтобы больному с ОИМ как можно быстрее оказать экстренную помощь и восстановить кровоток в коронарной артерии, тромболизис — это самый оптимальный вариант.

— Насколько это распространенная практика?

— Сейчас в каждой районной больнице есть возможность проводить эту процедуру препаратом «Ревелиза» или «Альтеплаза». Его поставляет «Кыргызфармация», финансирует Фонд высоких технологий МЗ КР. Мы, как национальный центр, координируем процесс — лекарства поставлены, медики обучены. Для нас это уже система, обычная процедура на районном уровне.

Если у больного появляются симптомы острого инфаркта миокарда и электрокардиограмма диагноз подтверждает, его везут в районную больницу для внутривенного введения препарата. Это бесплатно. 

У нас есть WhatsApp-группа, к ней подключены все районные и областные больницы, а также наш центр. В чате консультируем онлайн и оперативно определяем маршрут больного. Буквально недавно тромболизис провели в Таласе, человеку буквально сразу стало лучше. После стабилизации его перевели в НЦКиТ, где поставили два стента. Пациент на вторые сутки практически здоров и прекрасно себя чувствует. Благодаря тромболизису ему сохранили жизнь, и он будет практически здоровым без инвалидности.

С 2024 года до настоящего времени более тысячи больных с острым инфарктом миокарда получили тромболизис в районных больницах, и в 99,9 процента случаев своевременно.

Таким образом мы приблизили высокотехнологичную помощь к пациентам, в том числе живущим в отдаленных регионах.

— Побочные эффекты этой процедуры есть?

— Практически нет. Cамый нежелательный эффект — кровотечение, но с прошлого года ни одного побочного эффекта у пациентов не было.

— Какие врачи проводят тромболитическую терапию с учетом дефицита кадров?

— Врачи терапевтического профиля. Вообще, такую процедуру могут делать любые доктора, работающие в регионах. Это обычная внутривенная инфузия, но очень важно, чтобы медики знали все показания и противопоказания.

Некоторым больным этот препарат нельзя вводить — пациентам с высоким риском кровотечения, геморрагическим инсультом, кровотечением, беременным и другим.

Это все врачи знают, мы не раз проводили обучение. Наша группа в WhatsApp, можно сказать, как ежедневный непрерывный тренинг и обучение врачей в регионах. Всего обучили около 700 медработников.

Сейчас мы хотим на уровне фельдшерско-акушерских пунктов наладить проведение электрокардиографии и дистанционную диагностику. Создаем централизованную систему ранней диагностики ОИМ и других тяжелых болезней сердца.

Допустим, где-то на уровне Группы семейных врачей снимут больному ЭКГ, а результаты будут видны в мониторинговом центре и создаваемых областных кардиологических центрах. В этом году они появятся в Балыкчи, Таласе и Нарыне. Там будет современное оборудование, в первую очередь ангиографы, и появится возможность проводить бесплатно коронарографию, стентирование, как в Бишкеке.

В будущем надо думать о таких современных моделях больниц, куда будут поступать больные и с инфарктом миокарда, и с инсультом. Там будут современный компьютерный томограф, ангиографическая установка и другое оборудование, а интегрированная команда сможет внедрять современные методы лечения.

За рубежом люди с инсультом не просто выживают, они остаются абсолютно здоровыми. Это, конечно, большая конечная цель и для Кыргызстана. Думаю, в перспективе будем работать вместе с неврологами, станем одной командой. Будущее нашей медицины именно в таком интегрированном подходе. Мы должны работать все вместе, как одна команда.

