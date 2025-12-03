13:20
Общество

ВОЗ поддерживает более широкое использование препаратов для снижения веса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые представила рекомендации по применению нового класса препаратов для снижения веса. Документ также признает ожирение хроническим заболеванием.

По данным Службы новостей ООН, руководство касается агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — таких препаратов, как лираглутид, семаглутид и тирзепатид — и содержит рекомендации по их безопасному применению в рамках комплексного лечения. Однако рекомендации остаются условными из-за ограниченных долгосрочных данных о безопасности, неопределенности в отношении сохранения веса после прекращения лечения, высокой стоимости и рисков неравного доступа между странами.

По данным ВОЗ, более одного миллиарда человек в мире страдают ожирением. В 2024 году оно стало фактором 3,7 миллиона смертей.

Без принятия решительных мер число людей с ожирением может удвоиться к 2030 году, что создаст колоссальную нагрузку на системы здравоохранения и приведет к глобальным экономическим потерям до $3 триллионов в год.

ВОЗ подчеркивает, что ожирение — это не просто следствие индивидуального выбора образа жизни. Это сложное хроническое состояние, на которое влияют генетические факторы, биологические процессы, окружающая среда и социальные условия.

Ожирение является одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и ряда видов рака, а также ухудшает течение многих инфекционных болезней. Для большинства людей сбросить вес и удержать его на здоровом уровне без медицинской поддержки крайне сложно.

Препараты ГПП-1 имитируют действие естественного гормона, который участвует в регулировании аппетита, уровня сахара в крови и пищеварения. У людей с ожирением эти медикаменты могут приводить к значительному снижению веса и улучшению здоровья.

Каждый четвертый взрослый в КР страдает ожирением, среди детей растет риск

ВОЗ включила данные препараты в Перечень основных лекарственных средств в 2025 году для лечения диабета II типа у групп высокого риска, а в новых рекомендациях допускает их длительное применение у взрослых с ожирением, за исключением периода беременности.

ВОЗ подчеркивает, что медикаментозная терапия не может быть единственным ответом на проблему ожирения. Наиболее эффективный подход включает сочетание лекарств с более здоровым питанием, регулярной физической активностью, а также долгосрочным наблюдением и поддержкой со стороны специалистов.

В организации вновь заявляют: справиться с эпидемией ожирения невозможно усилиями одних лишь пациентов — необходимы системные меры со стороны государств и индустрии.

Спрос на препараты ГПП-1 уже значительно превышает предложение. Даже при росте производства, по оценкам ВОЗ, к 2030 году доступ к этим лекарствам получат менее 10 процентов тех, кому они показаны.

Без продуманной государственной политики может усугубиться существующее неравенство в здравоохранении. ВОЗ рекомендует странам использовать механизмы совместных закупок, справедливого ценообразования и добровольного лицензирования.

ВОЗ также предупреждает о растущем обороте фальсифицированных и некачественных препаратов ГПП-1 в результате глобального дефицита. Организация призывает к строгому регулированию цепочек поставок, продуманному назначению лекарств и усиленному контролю за качеством.
