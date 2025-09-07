12:03
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Полезные советы

Инсульт. Невролог о факторах риска, симптомах и профилактике

Инсульт является одной из ведущих причин смертности в Кыргызстане. О причинах и методах профилактики 24.kg рассказал заведующий отделением неврологии № 2 Национального госпиталя Нурлан Оморов.

— Что такое инсульт?

— Патологическое состояние, характеризующееся острым нарушением кровоснабжения головного мозга и повреждением тканей органа.

Инсульт бывает двух типов:

  • ишемический — обусловлен закупоркой, тромбозом сосудов головного мозга;
  • геморрагический — обусловлен разрывом сосуда головного мозга.

Чаще происходит ишемический инсульт, поскольку людей, предрасположенных к тромбообразованию, больше, чем людей с постоянно высоким артериальным давлением.

— Каковы причины инсульта?

— Основные факторы риска — гипертоническая болезнь, лишний вес, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни и неправильное питание.

Читайте по теме
«Рабочего давления» не существует. Что нужно знать о гипертонии

— Кто находится в группе риска?

— Люди выше среднего возраста, страдающие неконтролируемой гипертонической болезнью, сахарным диабетом, имеющие повышенный уровень холестерина.

— Часто можно услышать, что инсульт молодеет. Так ли это?

— Особо такой тенденции нет. В основном инсульты у молодых происходят на фоне какого-то соматического заболевания либо злоупотреблений запрещенными препаратами (наркотиками), гормонами, белковыми препаратами, увеличивающими вес.

Некоторые, например, хотят себе создать фигуру, а другие злоупотребляют энергетиками. Несколько таких случаев уже было в нашей практике.

Инсульт у детей — отдельная тема. В этих случаях существует определенное фоновое состояние, приводящее к инсультам.

— Какие признаки нужно знать каждому?

— Перекос лица, нарушения речи, координации, глотания, ухудшение зрения, потеря сознания, головная боль, головокружение, нарушение движений в конечностях с одной стороны, неадекватное поведение. Человек начинает терять память, может потеряться в пространстве.

Обычно надо попросить человека улыбнуться (при инсульте улыбка может быть кривой, одна сторона лица может опуститься), высунуть язык, поднять и опустить руку, выпить глоток воды. Это помогает в диагностике инсульта.

— А есть неочевидные симптомы?

— Да, реакция зрачков может быть разной, и возможно поражение черепно-мозговых нервов. Человек живет, чувствует себя вроде бы нормально, тем не менее эти симптомы видны для специалистов.

— Какие современные методы диагностики и лечения есть?

— Методы диагностики:

  • компьютерная томография;
  • магнитно-резонансная томография;
  • исследование крови — оценка скорости свертывания крови, уровня глюкозы и других показателей.

Мы как раз заканчиваем протокол и столкнулись с тем, что в последнее время на практике даже МРТ и КТ не всегда показывают наличие проблемы. Надо понимать, что это связано с чувствительностью аппарата, качеством программного обеспечения. Примерно на 80 процентов можно поставить четко диагноз, остальные 20 процентов — это наше клиническое мышление.

Читайте по теме
Без инвалидности и за счет бюджета: кого спасает тромболизис в Кыргызстане

Что касается лечения, то пациентам с ишемическим инсультом проводят тромболитическую терапию. За август в Нацгоспитале помогли двум пациентам, у них полностью восстановились все функции.

Людей, нуждающихся в тромболизисе, всего 7-15 процентов от общего количества ишемических инсультов. Главное, чтобы больной подходил по всем показателям и поступил к нам в период терапевтического окна — в течение первых четырех с половиной часов с момента появления симптомов.

Отбор должен быть четким и обоснованным. Если терапию провести не тому больному и отбор провели с ошибками, то возможно осложнение либо отсутствие эффекта. Поэтому при отсутствии показаний тромболизис не применяют.

При геморрагическом инсульте лечение у неврологов консервативное, у нейрохирургов — оперативное.

— Насколько высок риск инвалидизации после инсульта?

— Инвалидность в той или иной мере возникает примерно у 80 процентов больных инсультом. Из них около 30 процентов нуждаются в постороннем дополнительном уходе. Очень редко инсульт проходит бесследно. Это особенность болезни, потому что поражаются нервные клетки, двигательные центры.

Восстановление длительное. Системного подхода в реабилитации у нас в стране пока нет.

Нурлан Оморов

По разным статистическим данным, в течение трех-пяти лет до 70 процентов пациентов могут перенести инсульт повторно. Это связано в том числе с отсутствием приверженности к лечению, физической нагрузки, несоблюдением диетических рекомендаций.

— Как избежать инсульта?

— Нужно контролировать уровень артериального давления, сахара в крови, заниматься физкультурой, иметь осмысленное, сбалансированное питание. Важно уменьшить количество быстро усваивающихся углеводов, жирной, соленой пищи, включить в рацион овощи, умеренно фрукты.

— А стресс влияет?

— Не так сильно, как люди говорят об этом. Стресс как фактор риска только на фоне чего-то может развиться. Допустим, есть сахарный диабет, нарушение диеты, неконтролируемое артериальное давление — тогда да, стресс может сыграть роль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342043/
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
Без инвалидности и за счет бюджета: кого спасает тромболизис в Кыргызстане
Впервые в КР за пару часов восстановлены все функции у пациентки с инсультом
Проблемы с ногтями у каждого третьего. Подолог об уходе за ногами
Вирусные гепатиты. Все, что нужно о них знать
Не запивать чаем — специалист о правилах приема таблеток
Болезнь будущего. Вертебролог о причинах и профилактике сколиоза
Сырная дилемма: нутрициолог о плюсах и минусах популярного продукта
Можно ли поседеть за ночь и почему выпадают волосы? Ответы трихолога
Норма или нет? Гинеколог-эндокринолог о токсикозе
Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
Инсульт, больница и&nbsp;тишина: куда исчезла солистка группы &laquo;Город 312&raquo; Инсульт, больница и тишина: куда исчезла солистка группы «Город 312»
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться&nbsp;&mdash; не&nbsp;согласны с&nbsp;решением Минздрава Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
7 сентября, воскресенье
11:31
Кыргызстанец Ихтияр Нишонов стартовал на чемпионате мира по боксу с победы Кыргызстанец Ихтияр Нишонов стартовал на чемпионате мир...
11:00
Инсульт. Невролог о факторах риска, симптомах и профилактике
10:29
В Бишкеке открылся новый скотный рынок «Алтын-Казык»
10:00
Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 8-10 сентября
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким 7 сентября в Бишкеке было в 1947 году
6 сентября, суббота
21:33
Lenovo представила ноутбук с поворотным экраном для просмотра TikTok
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 сентября: без осадков