Инсульт. Невролог о факторах риска, симптомах и профилактике

Инсульт является одной из ведущих причин смертности в Кыргызстане. О причинах и методах профилактики 24.kg рассказал заведующий отделением неврологии № 2 Национального госпиталя Нурлан Оморов.

— Что такое инсульт?

— Патологическое состояние, характеризующееся острым нарушением кровоснабжения головного мозга и повреждением тканей органа.

Инсульт бывает двух типов:

ишемический — обусловлен закупоркой, тромбозом сосудов головного мозга;

геморрагический — обусловлен разрывом сосуда головного мозга.

Чаще происходит ишемический инсульт, поскольку людей, предрасположенных к тромбообразованию, больше, чем людей с постоянно высоким артериальным давлением.

— Каковы причины инсульта?

— Основные факторы риска — гипертоническая болезнь, лишний вес, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни и неправильное питание.

Читайте по теме «Рабочего давления» не существует. Что нужно знать о гипертонии

— Кто находится в группе риска?

— Люди выше среднего возраста, страдающие неконтролируемой гипертонической болезнью, сахарным диабетом, имеющие повышенный уровень холестерина.

— Часто можно услышать, что инсульт молодеет. Так ли это?

— Особо такой тенденции нет. В основном инсульты у молодых происходят на фоне какого-то соматического заболевания либо злоупотреблений запрещенными препаратами (наркотиками), гормонами, белковыми препаратами, увеличивающими вес.

Некоторые, например, хотят себе создать фигуру, а другие злоупотребляют энергетиками. Несколько таких случаев уже было в нашей практике.

Инсульт у детей — отдельная тема. В этих случаях существует определенное фоновое состояние, приводящее к инсультам.

— Какие признаки нужно знать каждому?

— Перекос лица, нарушения речи, координации, глотания, ухудшение зрения, потеря сознания, головная боль, головокружение, нарушение движений в конечностях с одной стороны, неадекватное поведение. Человек начинает терять память, может потеряться в пространстве.

Обычно надо попросить человека улыбнуться (при инсульте улыбка может быть кривой, одна сторона лица может опуститься), высунуть язык, поднять и опустить руку, выпить глоток воды. Это помогает в диагностике инсульта.

— А есть неочевидные симптомы?

— Да, реакция зрачков может быть разной, и возможно поражение черепно-мозговых нервов. Человек живет, чувствует себя вроде бы нормально, тем не менее эти симптомы видны для специалистов.

— Какие современные методы диагностики и лечения есть?

— Методы диагностики:

компьютерная томография;

магнитно-резонансная томография;

исследование крови — оценка скорости свертывания крови, уровня глюкозы и других показателей.

Мы как раз заканчиваем протокол и столкнулись с тем, что в последнее время на практике даже МРТ и КТ не всегда показывают наличие проблемы. Надо понимать, что это связано с чувствительностью аппарата, качеством программного обеспечения. Примерно на 80 процентов можно поставить четко диагноз, остальные 20 процентов — это наше клиническое мышление.

Читайте по теме Без инвалидности и за счет бюджета: кого спасает тромболизис в Кыргызстане

Что касается лечения, то пациентам с ишемическим инсультом проводят тромболитическую терапию. За август в Нацгоспитале помогли двум пациентам, у них полностью восстановились все функции.

Людей, нуждающихся в тромболизисе, всего 7-15 процентов от общего количества ишемических инсультов. Главное, чтобы больной подходил по всем показателям и поступил к нам в период терапевтического окна — в течение первых четырех с половиной часов с момента появления симптомов.

Отбор должен быть четким и обоснованным. Если терапию провести не тому больному и отбор провели с ошибками, то возможно осложнение либо отсутствие эффекта. Поэтому при отсутствии показаний тромболизис не применяют.

При геморрагическом инсульте лечение у неврологов консервативное, у нейрохирургов — оперативное.

— Насколько высок риск инвалидизации после инсульта?

— Инвалидность в той или иной мере возникает примерно у 80 процентов больных инсультом. Из них около 30 процентов нуждаются в постороннем дополнительном уходе. Очень редко инсульт проходит бесследно. Это особенность болезни, потому что поражаются нервные клетки, двигательные центры.

Восстановление длительное. Системного подхода в реабилитации у нас в стране пока нет. Нурлан Оморов

По разным статистическим данным, в течение трех-пяти лет до 70 процентов пациентов могут перенести инсульт повторно. Это связано в том числе с отсутствием приверженности к лечению, физической нагрузки, несоблюдением диетических рекомендаций.

— Как избежать инсульта?

— Нужно контролировать уровень артериального давления, сахара в крови, заниматься физкультурой, иметь осмысленное, сбалансированное питание. Важно уменьшить количество быстро усваивающихся углеводов, жирной, соленой пищи, включить в рацион овощи, умеренно фрукты.

— А стресс влияет?

— Не так сильно, как люди говорят об этом. Стресс как фактор риска только на фоне чего-то может развиться. Допустим, есть сахарный диабет, нарушение диеты, неконтролируемое артериальное давление — тогда да, стресс может сыграть роль.