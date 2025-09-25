11:46
Общество

В Новосибирске врачи спасли жизнь мальчику из Кыргызстана с угрозой инфаркта

В Новосибирске доктора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н.Мешалкина спасли маленького кыргызстанца с угрозой инфаркта миокарда. Об этом сообщили в пресс-службе НМИЦ.

НМИЦ имени Мешалкина
Фото НМИЦ имени Мешалкина. Доктор Дмитрий Сирота один из бригады медиков, кто спас жизнь маленького кыргызстанца

По ее данным, в прошлом году мальчик, страдающий врожденным пороком сердца, перенес уникальную процедуру по методу Озаки. Врачи одной из стран ближнего зарубежья заменили утолщенные створки аортального клапана на новые, созданные из перикарда пациента.

Спустя полгода ребенок начал жаловаться на высокую температуру. Его неоднократно осматривали медики по месту жительства, находя каждый раз причины недомогания, не связанные с сердцем, и назначая короткие курсы антибиотиков.

Через девять месяцев безрезультатных попыток лечения родители привезли сына в Новосибирск. УЗИ выявило огромную аневризму корня аорты размером 7×5 сантиметров. К этому моменту инфекция разрушила протезированные створки клапана, объем левого желудочка превысил норму в три раза, и сердце практически потеряло способность сокращаться.

«Более того, на КТ мы не увидели правую коронарную артерию. Это означало, что расширенная аорта буквально задавила жизненно важный сосуд, питающий сердечную мышцу, что грозило инфарктом миокарда и гибелью в любой момент», — рассказал сердечно‑сосудистый хирург, доктор медицинских наук Илья Александрович Сойнов.

Врачи диагностировали инфекционный эндокардит — опасное осложнение, которое иногда возникает после операций на клапанах сердца. Патология стремительно прогрессировала. Во время вмешательства перед глазами врачей предстала еще более ужасающая картина разрушения сердца. По их словам, корень аорты вместе с клапанными створками и устьем одной из коронарных артерий буквально расплавились под действием инфекции. Кровяной массив, который на снимках приняли за аневризму, удерживался только за счет плотных спаек.

Колоссальная и крайне рискованная операция длилась десять часов. Сначала хирурги удалили все пораженные ткани и вскрыли абсцессы. После этого заменили аортальный клапан гомографтом (биологическим донорским протезом) и выполнили пластику поврежденного трикуспидального клапана.

Чтобы восстановить деформированную коронарную артерию, в операционную пригласили доктора медицинских наук Дмитрия Сироту — одного из наиболее опытных специалистов в этой области. Он впервые в своей практике провел шунтирование у ребенка в подобных обстоятельствах.

Пять дней после операции мальчик провел в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Ему грозило смертельно опасное кровотечение из-за уязвимости швов, наложенных на инфицированные ткани. Риск осложнений повышало то, что пациент находился на искусственном кровообращении шесть часов, а время полной остановки сердца составило 200 минут.

К счастью, обошлось без неврологических нарушений и повреждения внутренних органов. Ребенок быстро приходил в себя и отправился домой уже через три недели. Все это время ему выполняли оптимальную антибактериальную терапию, которая позволила окончательно победить инфекцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344775/
просмотров: 507
Версия для печати
