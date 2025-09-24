15:18
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Общество

Жители Кыргызстана смогут следить за здоровьем сердца через «Тундук»

Фото 24.kg. Директор НЦКиТ Талантбек Сооронбеков

В Кыргызстане создается интегрированная, ориентированная на пациентов модель системы здравоохранения на 2025-2030 годы для профилактики, ранней диагностики и контроля сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню сердца.

Как рассказал директор Национального центра кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова Талантбек Сооронбеков, сейчас в их учреждении реализуют программу «Экстренная кардиология», включающую шесть стратегических направлений. Среди них — цифровой модуль «Проверь свое здоровье!» на портале «Тундук», система ранней диагностики CardioNet, создание региональных лабораторий ангиографии (КАТЛАБ) и сети кардиореабилитации.

По его словам, главные задачи внедряемой модели — профилактика и ранняя диагностика. 

По данным Национального статистического комитета, более 52 процентов всех смертей в стране связано с болезнями сердца. При этом около 500 тысяч человек страдают повышенным артериальным давлением, но многие об этом даже не знают.

«Если болит сердце, нужно сразу делать ЭКГ и обращаться к врачу. В каждой семье должен быть тонометр, это должно стать частью культуры заботы о здоровье. Все предприятия и организации также должны устанавливать пункты измерения давления для сотрудников», — отметил Талантбек Сооронбеков.

По его словам, индекс массы тела не должен превышать 25, а регулярное измерение давления позволяет снизить расходы на лечение и смертность. При этом в Кыргызстане уже наблюдается снижение смертности от инфаркта.

«Мы на правильном пути», — подчеркнул директор НЦКиТ.

Кстати, в этом году к мероприятиям, посвященным Всемирному дню сердца, впервые присоединилось и Духовное управление мусульман КР. В частности, в мечетях республики откроют пункты измерения артериального давления. Кроме того, запланированы проповеди и лекции о профилактике заболеваний сердца.

Основные мероприятия Всемирного дня сердца — 2025:

29 сентября — 31 октября — акция «Проверь свое здоровье!» в Бишкеке и регионах;

24 сентября — пресс-конференция, посвященная Всемирному дню сердца.

30 сентября — 1 октября, отель «Орион» — конференция «Школа практического врача»;

1 октября — мониторинговая сессия и мастер-класс по эхокардиографии для врачей из

регионов;

2 октября — мастер-класс по тромболитической терапии при остром инфаркте миокарда (онлайн);

в течение года — работа сети пунктов измерения артериального давления в мечетях. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344736/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Без инвалидности и за счет бюджета: кого спасает тромболизис в Кыргызстане
ВОЗ отметила достижения Казахстана в борьбе с болезнями сердца и раком
Нет системного контроля. Почему не снижается смертность от сердечных болезней
Около 60 человек в день умирает в Кыргызстане от заболеваний сердца
После пожара. Главе Минздрава поручено ускорить ремонт в НИИ хирургии сердца
Какие болезни обостряются весной и что с этим делать — советы терапевта
Здоровое сердце, или Как избежать инфаркта и инсульта
Сделать «прививку» от вредных привычек, или Как победить НИЗ
Олимпийское золото боксера Узбекистана: у тренера случился сердечный приступ
Президент хочет, чтобы инновационные разработки «Медтроник» были доступны в КР
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Бизнес
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
24 сентября, среда
14:56
Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для...
14:52
Запрет работы в частных клиниках. Законопроект одобрен в третьем чтении
14:52
Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с UFC
14:46
В Бишкеке открыт литературный центр тюркоязычных народов
14:40
На КПП «Чалдовар» выявлена устойчивая коррупционная схема, задержаны чиновники