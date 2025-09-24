Жители Кыргызстана смогут следить за здоровьем сердца через «Тундук»

В Кыргызстане создается интегрированная, ориентированная на пациентов модель системы здравоохранения на 2025-2030 годы для профилактики, ранней диагностики и контроля сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню сердца.
Как рассказал директор Национального центра кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова Талантбек Сооронбеков, сейчас в их учреждении реализуют программу «Экстренная кардиология», включающую шесть стратегических направлений. Среди них — цифровой модуль «Проверь свое здоровье!» на портале «Тундук», система ранней диагностики CardioNet, создание региональных лабораторий ангиографии (КАТЛАБ) и сети кардиореабилитации.
По его словам, главные задачи внедряемой модели — профилактика и ранняя диагностика.
По данным Национального статистического комитета, более 52 процентов всех смертей в стране связано с болезнями сердца. При этом около 500 тысяч человек страдают повышенным артериальным давлением, но многие об этом даже не знают.
«Если болит сердце, нужно сразу делать ЭКГ и обращаться к врачу. В каждой семье должен быть тонометр, это должно стать частью культуры заботы о здоровье. Все предприятия и организации также должны устанавливать пункты измерения давления для сотрудников», — отметил Талантбек Сооронбеков.
По его словам, индекс массы тела не должен превышать 25, а регулярное измерение давления позволяет снизить расходы на лечение и смертность. При этом в Кыргызстане уже наблюдается снижение смертности от инфаркта.
«Мы на правильном пути», — подчеркнул директор НЦКиТ.
Кстати, в этом году к мероприятиям, посвященным Всемирному дню сердца, впервые присоединилось и Духовное управление мусульман КР. В частности, в мечетях республики откроют пункты измерения артериального давления. Кроме того, запланированы проповеди и лекции о профилактике заболеваний сердца.
Основные мероприятия Всемирного дня сердца — 2025:
29 сентября — 31 октября — акция «Проверь свое здоровье!» в Бишкеке и регионах;
24 сентября — пресс-конференция, посвященная Всемирному дню сердца.
30 сентября — 1 октября, отель «Орион» — конференция «Школа практического врача»;
1 октября — мониторинговая сессия и мастер-класс по эхокардиографии для врачей из
регионов;
2 октября — мастер-класс по тромболитической терапии при остром инфаркте миокарда (онлайн);
в течение года — работа сети пунктов измерения артериального давления в мечетях.