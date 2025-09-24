Жители Кыргызстана смогут следить за здоровьем сердца через «Тундук»

В Кыргызстане создается интегрированная, ориентированная на пациентов модель системы здравоохранения на 2025-2030 годы для профилактики, ранней диагностики и контроля сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню сердца.

Как рассказал директор Национального центра кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова Талантбек Сооронбеков, сейчас в их учреждении реализуют программу «Экстренная кардиология», включающую шесть стратегических направлений. Среди них — цифровой модуль «Проверь свое здоровье!» на портале «Тундук», система ранней диагностики CardioNet, создание региональных лабораторий ангиографии (КАТЛАБ) и сети кардиореабилитации.

По его словам, главные задачи внедряемой модели — профилактика и ранняя диагностика.

По данным Национального статистического комитета, более 52 процентов всех смертей в стране связано с болезнями сердца. При этом около 500 тысяч человек страдают повышенным артериальным давлением, но многие об этом даже не знают.

«Если болит сердце, нужно сразу делать ЭКГ и обращаться к врачу. В каждой семье должен быть тонометр, это должно стать частью культуры заботы о здоровье. Все предприятия и организации также должны устанавливать пункты измерения давления для сотрудников», — отметил Талантбек Сооронбеков.

По его словам, индекс массы тела не должен превышать 25, а регулярное измерение давления позволяет снизить расходы на лечение и смертность. При этом в Кыргызстане уже наблюдается снижение смертности от инфаркта.

«Мы на правильном пути», — подчеркнул директор НЦКиТ.

Кстати, в этом году к мероприятиям, посвященным Всемирному дню сердца, впервые присоединилось и Духовное управление мусульман КР. В частности, в мечетях республики откроют пункты измерения артериального давления. Кроме того, запланированы проповеди и лекции о профилактике заболеваний сердца.