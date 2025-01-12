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Общество
Сюжет: Полезные советы

Здоровое сердце, или Как избежать инфаркта и инсульта

В Кыргызстане сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают первое место в структуре общей смертности, на их долю приходится больше половины ежегодных смертей. Это один из самых высоких показателей в мире.

С чем это связано, какие симптомы должны насторожить и как продлить здоровье своего сердца? Об этом 24.kg рассказал профессор, доктор медицинских наук, директор Научно-исследовательского центра университета «Адам» Ишенбай Молдоташев.

из интернета
Фото из интернета. Ишенбай Молдоташев
— Почему проблема сердечно-сосудистых заболеваний настолько актуальна у нас?

— Причин очень много, есть так называемые риск-факторы, которые способствуют проявлению этих заболеваний. С каждым годом их становится все больше.

Основные из них:

  • неправильное питание,
  • лишний вес,
  • малоподвижный образ жизни,
  • стрессы,
  • сахарный диабет,
  • вредные привычки (курение и употребление алкоголя).

Большую роль играет и генетическая предрасположенность. Допустим, если кто-то из близких родственников имел заболевания сердца и умер рано от инфаркта, инсульта, естественно, детям в большинстве случаев передается по наследству склонность к гипертонической болезни.

Если у одних после эмоционального стресса давление повышается и быстро нормализуется, у других гипертония может длиться часами. С годами это приводит к перегрузке сердца, прогрессированию атеросклероза, отложению холестерина и так далее. Проблемы, как снежный ком, незаметно накапливаются, а люди этого не чувствуют.

— Какие ССЗ наиболее распространенные?

— Сердечно-сосудистых заболеваний очень много. Самая распространенная — гипертоническая болезнь. Сейчас в Кыргызстане после 40 лет у каждого третьего, а после 50 у каждого второго отмечается давление выше нормы.

Гипертония может осложниться инфарктом миокарда и инсультом — это два основных серьезных осложнения.

В Бишкеке ведется регистр острого инфаркта миокарда, фиксируется каждый случай. Ежегодно более тысячи человек переносят его в Бишкеке, из них 20-23 процента ежегодно умирает во время инфаркта.

При небольшом инфаркте пациенты могут жить еще долго или перенести его повторно. При обширном развивается еще одно осложнение — сердечная недостаточность, нарушение ритма сердца, что может привести повторно к тромбам и так далее.

Раньше у нас были очень распространенными пороки сердца — ревматические, врожденные, но с каждым годом их количество уменьшается.

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— Насколько важен «золотой час» в лечении инсульта и инфаркта?

— В острых случаях в течение одного-двух часов больному обязательно надо попасть к специалисту — тромб, который образовался в сосуде, могут растворить. Тогда можно предотвратить тяжелые последствия. Но лучше не доводить себя до такого состояния, надо снижать факторы риска и после 40 лет ежегодно обследоваться. Это не занимает много времени и не так дорого, чем потом через 10 лет делать операцию на сердце и платить $5-7 тысяч.

— Может ли электрокардиограмма (ЭКГ) подсказать о проблемах с сердцем?

— ЭКГ — это поздняя диагностика. Чтобы на ЭКГ появились изменения у больного с гипертонической болезнью, должны пройти годы, десятилетия. Поэтому результаты очень долго могут быть в пределах нормы. С годами, если человек не лечится, это проявляется на электрокардиограмме в виде гипертрофии, ишемии, нарушений ритма и так далее.

— Что может помочь раннему выявлению ССЗ?

— Прежде всего, контроль давления. После 20 лет, а можно еще раньше, хотя бы раз в год нужно измерять давление утром, вечером, после бессонных ночей.

Обычно гипертоническая болезнь начинает развиваться лет в 20-25, и до 40-50 человек может не ощущать этого, а потом вдруг инфаркт. Поэтому ранняя диагностика возможна только с помощью контроля давления.

Важен контроль веса. Если человек полнеет, обычно начинает повышаться давление. Ну и, конечно, нужно делать анализы крови.

— Как выявить гипертонию и нужно ли сразу принимать препараты для снижения давления?

— Когда поднимается давление? Допустим, не выспался, поругался с кем-то, выпил алкоголь... Потом давление нормализуется. На этой стадии лекарства принимать не надо.

Они необходимы, когда появляются изменения со стороны работы сердца, органов зрения, почек.

У врачей есть свои критерии, когда следует назначать человеку лекарства. К примеру, я даю недельный срок. За это время человек дважды в день измеряет давление. Если окажется, что в течение недели 1-2 раза отмечалось небольшое повышение давления, значит лекарства ему не нужны. Если из 14 измерений хотя бы трижды давление было 140 и выше, тогда это показания для приема препаратов.

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Разумеется, надо учитывать все факторы, не только давление, но и наследственность, курение, лишний вес, сахарный диабет и другое. При совокупности нескольких факторов препараты придется принимать постоянно, если человек хочет избежать инфаркта или инсульта.

Хотя много лет, и даже десятилетия, можно обходиться без лекарств, но снимать факторы риска. То есть нормализовать вес, иметь полноценный сон, правильное питание, уменьшить стресс, наладить отдых и так далее. Это немедикаментозные способы лечения гипертонии, и они очень эффективны.

— Вы заметили, что ССЗ часто протекают бессимптомно. Какие тревожные сигналы должны насторожить человека?

— Есть три симптома, на которые должен обратить внимание любой человек.

Одышка, проявляемая при нагрузке, которой раньше не было. То есть на второй-третий этаж мог быстро или легким бегом подниматься, а теперь появилась одышка, тяжелое дыхание.

Пульс в покое должен быть от 60 до 80 ударов в минуту. Это норма. Если в покое пульс 90 или 100 ударов в минуту, в большинстве случаев это признак сердечной недостаточности.

Ночные походы в туалет. Конечно, человек может много воды перед сном выпить, или у мужчины простатит. Но если этих причин нет, то это тоже признак сердечной слабости.

Некоторые пациенты жалуются на нехватку воздуха, ноющую боль в области сердца и другое. Но это может быть вызвано остеохондрозом и другими проблемами со здоровьем с похожими симптомами. При анемии, к примеру, тоже появляется одышка и учащается сердцебиение.

Поэтому никогда нельзя заниматься самодиагностикой, ориентироваться по YouTube и так далее.

Иначе можно себе много болезней приписать и неправильно лечиться! Надо обращаться к специалистам.

Кстати, мы с моим коллегой из Украины (он эмигрировал в Китай), изобрели экспресс-метод диагностики диастолической дисфункции сердца. То есть мы можем с помощью искусственного интеллекта выявить ранние стадии хронической сердечной недостаточности. Мы обучили чат-бот на примере ЭКГ более тысячи больных. Точность до 90 процентов.

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Мы получили патент и хотим постепенно внедрить наш метод в практику. Для этого не нужно иметь врача, с этим справится даже школьник, который умеет пользоваться смартфоном. Сейчас апробируем метод в школах, обследуем более 100 учителей за 2-3 часа и выявляем тех, у кого сердце начинает сдавать. После им нужно обратиться к своему семейному врачу для дальнейшего обследования и лечения.

— Что вы можете посоветовать кыргызстанцам?

— Есть такое выражение, что нельзя в течение одной ночи изменить свой образ жизни, но можно в течение одной ночи изменить образ мыслей. «Я хочу быть здоровым, значит, нужно что-то делать для этого» — когда у человека появляются эти мысли, он начинает действовать. Вот это и есть профилактика. Задача наших докторов — чтобы наше население изменило образ мыслей, а потом изменится и их образ жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316269/
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