Общество

О причинах, повышающих риск инсульта, напомнили кардиологи

Кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенхирургии и острого коронарного синдрома Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов при Министерстве здравоохранения Абай Турдубаев в эфире «Биринчи радио» напомнил о причинах, повышающих риск инсульта.

По его данным, в Кыргызстане доля пациентов с нарушением ритма сердца составляет примерно 5-7 процентов от общего количества заболеваний сердечно-сосудистой системы. А аритмология — это относительно новое направление в кардиохирургии.

Многие люди старше 50-60 лет считают, что перебои в работе сердца — это нормально, хотя это не всегда так, отметил специалист.

«Пока человек не столкнется с учащенным сердцебиением, замиранием или ощущением остановки сердца, он не задумывается о работе органа. Нарушение ритма может возникать как при нормальном самочувствии, так и при наличии заболеваний. В случае выраженных приступов пациенты чаще попадают в больницу по линии скорой помощи, а при периодических симптомах обращаются к терапевту или кардиологу», — рассказал Абай Турдубаев и подчеркнул, что при любом ощущении перебоев в работе сердца необходимо обратиться к кардиологу.

По словам завотделением, именно он определяет дальнейшую тактику — требуются ли дополнительное обследование, консультация других специалистов, например, эндокринолога, наблюдение или направление к узкому доктору, включая кардиохирурга.

«По статистике, в 60-70 процентах случаев при первичном обращении у пациентов выявляются сопутствующие факторы: эндокринные заболевания, стресс, недосып или физическое перенапряжение, недавние праздники или эмоциональные нагрузки. При этом доля пациентов с нарушениями ритма сердца значительно меньше, чем, например, пациентов с гипертонией», — сказал Абай Турдубаев.

Он добавил, что некоторые виды аритмии могут протекать бессимптомно, но при этом значительно повышают риск инсульта. Поэтому врачи рекомендуют регулярно проходить обследования: помимо профильных специалистов, важно посещать кардиолога. Базовый чек-ап включает электрокардиограмму и эхокардиографию. Такие обследования нужно проходить регулярно, независимо от возраста.
