Инфаркт и инсульт все чаще поражают молодых кыргызстанцев

Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертности и потери трудоспособности во всем мире. Об этом сообщил Бишкекский центр укрепления здоровья (БЦУЗ).

По данным медиков, инфаркт миокарда (нарушение кровоснабжения сердечной мышцы) и инсульт (острое нарушение кровотока в мозге) остаются самыми опасными проявлениями этих заболеваний.

Читайте по теме Инсульт. Невролог о факторах риска, симптомах и профилактике

Еще тревожнее то, что сегодня они все чаще поражают молодых. Случаи инфарктов и инсультов среди 20-30-летних кыргызстанцев, к сожалению, уже не редкость, подчеркнули в БЦУЗ.

Оба состояния развиваются внезапно, когда сосуды закупориваются и кровь перестает поступать к жизненно важным органам.

Основные факторы риска:

курение;

избыточное употребление алкоголя;

нездоровое питание и ожирение;

недостаток физической активности;

повышенное давление, диабет и высокий уровень холестерина;

постоянные стрессы.

Специалисты советуют обращать внимание на тревожные симптомы.

Признаки инфаркта:

боль или тяжесть в середине груди;

боль, отдающая в руку, плечо, челюсть или спину;

одышка, тошнота, головокружение;

холодный пот, бледность, слабость.

Признаки инсульта:

внезапная слабость или онемение лица, руки, ноги (обычно с одной стороны);

нарушение речи, трудности с пониманием слов;

проблемы со зрением;

головокружение, потеря равновесия, сильная головная боль;

потеря сознания.

«Сердечно-сосудистые заболевания часто подкрадываются незаметно. Однако большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить. Все начинается с простых шагов профилактики: осознанного отношения к питанию, физической активности и регулярных медицинских проверок», — отметили в БЦУЗ.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Кыргызстане занимает первое место в структуре общей смертности и составляет более 52 процентов.