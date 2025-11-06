11:47
Инфаркт и инсульт все чаще поражают молодых кыргызстанцев

Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертности и потери трудоспособности во всем мире. Об этом сообщил Бишкекский центр укрепления здоровья (БЦУЗ).

По данным медиков, инфаркт миокарда (нарушение кровоснабжения сердечной мышцы) и инсульт (острое нарушение кровотока в мозге) остаются самыми опасными проявлениями этих заболеваний.

Еще тревожнее то, что сегодня они все чаще поражают молодых. Случаи инфарктов и инсультов среди 20-30-летних кыргызстанцев, к сожалению, уже не редкость, подчеркнули в БЦУЗ.

Оба состояния развиваются внезапно, когда сосуды закупориваются и кровь перестает поступать к жизненно важным органам.

Основные факторы риска:

  • курение;
  • избыточное употребление алкоголя;
  • нездоровое питание и ожирение;
  • недостаток физической активности;
  • повышенное давление, диабет и высокий уровень холестерина;
  • постоянные стрессы.

Специалисты советуют обращать внимание на тревожные симптомы.

Признаки инфаркта:

  • боль или тяжесть в середине груди;
  • боль, отдающая в руку, плечо, челюсть или спину;
  • одышка, тошнота, головокружение;
  • холодный пот, бледность, слабость.

Признаки инсульта:

  • внезапная слабость или онемение лица, руки, ноги (обычно с одной стороны);
  • нарушение речи, трудности с пониманием слов;
  • проблемы со зрением;
  • головокружение, потеря равновесия, сильная головная боль;
  • потеря сознания.

«Сердечно-сосудистые заболевания часто подкрадываются незаметно. Однако большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить. Все начинается с простых шагов профилактики: осознанного отношения к питанию, физической активности и регулярных медицинских проверок», — отметили в БЦУЗ.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Кыргызстане занимает первое место в структуре общей смертности и составляет более 52 процентов. 
