Инфаркт и инсульт все чаще поражают молодых кыргызстанцев

Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертности и потери трудоспособности во всем мире. Об этом сообщил Бишкекский центр укрепления здоровья (БЦУЗ).
По данным медиков, инфаркт миокарда (нарушение кровоснабжения сердечной мышцы) и инсульт (острое нарушение кровотока в мозге) остаются самыми опасными проявлениями этих заболеваний.
Еще тревожнее то, что сегодня они все чаще поражают молодых. Случаи инфарктов и инсультов среди 20-30-летних кыргызстанцев, к сожалению, уже не редкость, подчеркнули в БЦУЗ.
Оба состояния развиваются внезапно, когда сосуды закупориваются и кровь перестает поступать к жизненно важным органам.
Основные факторы риска:
- курение;
- избыточное употребление алкоголя;
- нездоровое питание и ожирение;
- недостаток физической активности;
- повышенное давление, диабет и высокий уровень холестерина;
- постоянные стрессы.
Специалисты советуют обращать внимание на тревожные симптомы.
Признаки инфаркта:
- боль или тяжесть в середине груди;
- боль, отдающая в руку, плечо, челюсть или спину;
- одышка, тошнота, головокружение;
- холодный пот, бледность, слабость.
Признаки инсульта:
- внезапная слабость или онемение лица, руки, ноги (обычно с одной стороны);
- нарушение речи, трудности с пониманием слов;
- проблемы со зрением;
- головокружение, потеря равновесия, сильная головная боль;
- потеря сознания.
«Сердечно-сосудистые заболевания часто подкрадываются незаметно. Однако большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить. Все начинается с простых шагов профилактики: осознанного отношения к питанию, физической активности и регулярных медицинских проверок», — отметили в БЦУЗ.
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Кыргызстане занимает первое место в структуре общей смертности и составляет более 52 процентов.