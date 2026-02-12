09:03
Общество

Что делать до приезда врачей, если случился инфаркт, рассказал кардиохирург

Что делать до приезда врачей, если случился инфаркт, рассказал в эфире «Биринчи радио» кардиохирург Нурлан Кошойбек уулу.

Врач пояснил, какие симптомы сердечно-сосудистых заболеваний требуют немедленной медицинской помощи. Они могут проявляться по-разному: чувство жжения, боль, в том числе отдающая в руку, челюсть или между лопатками, а также отдышка при физической нагрузке. Симптомы могут быть кратковременными, но они являются тревожным сигналом — необходимо обратиться к специалистам.

По словам Нурлана Кошойбек уулу, до приезда скорой помощи важно прекратить любую физическую активность и сохранять спокойствие. Если дома есть аспирин, его можно принять, при этом применения других лекарств важно избегать. Пациенту важно обеспечить доступ кислорода и ждать прибытия медиков.

Они сначала проведут лабораторные анализы, сделают кардиограмму, эхокардиограмму и другие исследования.

В случае инфаркта или поражения коронарных сосудов решающим является так называемый золотой час, когда медики могут спасти жизнь и сохранить качество жизни пациента.

Врач напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности как в мире, так и в Кыргызстане.

Основная причина — образ жизни. Курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, чрезмерное употребление фастфуда, стресс, повышение давления и высокий уровень холестерина в крови — все это способствует раннему развитию сердечно-сосудистых болезней, сказал Нурлан Кошойбек уулу. И добавил, что к медикам стали чаще обращаться пациенты 35-40 лет, у них выявляются серьезные проблемы с сердцем.
