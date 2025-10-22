Неинфекционные заболевания обходятся экономике КР почти в 30 миллиардов сомов

Неинфекционные заболевания (НИЗ) обходятся экономике Кыргызстана в 29,8 миллиарда сомов, что эквивалентно 4,8 процента от ВВП. Такие данные содержатся в материалах Всемирной организации здравоохранения.
По информации ВОЗ, только 7,9 миллиарда сомов этого бремени — прямые расходы на здравоохранение. Большая часть связана с потерей производительности труда.
В презентации уточняется, что, помимо видимой части экономического бремени, есть и невидимая.
Косвенные затраты:
- преждевременная смерть;
- абсентеизм (больничные дни);
- презентеизм (снижение производительности труда из-за болезни).
На НИЗ приходится 71 процент общего бремени болезней в стране.
Только на сердечно-сосудистые заболевания приходится половина (50,4 процента) всех случаев смерти, связанных с НИЗ.
Отметим, что к основным типам НИЗ относятся сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт и инсульт), рак, хронические респираторные заболевания (хроническая обструктивная болезнь легких и астма) и диабет.
Факторы риска НИЗ в Кыргызстане
Курение: 25,7 процента взрослых (от 24 до 64 лет) курят ежедневно [2,7 процента женщин против 48,2 процента мужчин]; 10,1 процента употребляют бездымный табак.
Вредное употребление алкоголя: 44,8 процента мужчин и 17,7 процента женщин употребляют алкоголь, при этом 22,8 процента мужчин злоупотребляют им.
Нездоровое питание: 74 процента взрослых (от 24 до 64 лет) потребляют недостаточное количество фруктов и овощей. Потребление соли одно из самых высоких в мире: стандартизированная по возрасту норма потребления соли для людей (20 лет и старше) составляет 5,18 грамма в день.
Физическая неактивность: 11,4 процента взрослых (от 25 до 64 лет) недостаточно активны, уделяя физической активности умеренной интенсивности менее 150 минут в неделю. Этот показатель выше среди женщин и жителей городов.
По словам экспертов, инвестиции в проверенные, экономически эффективные пакеты мер вмешательства могут значительно снизить бремя НИЗ, тем самым увеличивая продолжительность и качество жизни людей и одновременно снижая нагрузку на национальную экономику.
Инвестиции восстановят производительность труда, эквивалентную 34,4 миллиарда сомов. Помимо экономических выгод, ожидаемые преимущества в течение 15 лет включают предотвращение тысяч новых случаев НИЗ и спасение более 87 тысяч жизней.
В числе рекомендаций:
- увеличение налогов на алкоголь и табак с целью снижения доступности, потребления и повышения доходов, направленных на финансирование профилактики НИЗ, повышение квалификации медицинских работников и защиту от катастрофических расходов на здравоохранение;
- усиление вмешательств, направленных на сокращение потребления соли путем расширения информационно-образовательных кампаний.
Напомним, в Кыргызстане начала работу миссия Всемирной организации здравоохранения по разработке стратегии профилактики неинфекционных заболеваний.