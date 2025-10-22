19:24
Неинфекционные заболевания обходятся экономике КР почти в 30 миллиардов сомов

Неинфекционные заболевания (НИЗ) обходятся экономике Кыргызстана в 29,8 миллиарда сомов, что эквивалентно 4,8 процента от ВВП. Такие данные содержатся в материалах Всемирной организации здравоохранения.

По информации ВОЗ, только 7,9 миллиарда сомов этого бремени — прямые расходы на здравоохранение. Большая часть связана с потерей производительности труда.

В презентации уточняется, что, помимо видимой части экономического бремени, есть и невидимая.

Косвенные затраты:

  • преждевременная смерть;
  • абсентеизм (больничные дни);
  • презентеизм (снижение производительности труда из-за болезни).

На НИЗ приходится 71 процент общего бремени болезней в стране.

Ежегодно в КР они уносят 28,8 тысячи жизней (83 процента всех смертей).

Только на сердечно-сосудистые заболевания приходится половина (50,4 процента) всех случаев смерти, связанных с НИЗ.

Отметим, что к основным типам НИЗ относятся сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт и инсульт), рак, хронические респираторные заболевания (хроническая обструктивная болезнь легких и астма) и диабет.

1

Факторы риска НИЗ в Кыргызстане

Курение: 25,7 процента взрослых (от 24 до 64 лет) курят ежедневно [2,7 процента женщин против 48,2 процента мужчин]; 10,1 процента употребляют бездымный табак.

Вредное употребление алкоголя: 44,8 процента мужчин и 17,7 процента женщин употребляют алкоголь, при этом 22,8 процента мужчин злоупотребляют им.

Нездоровое питание: 74 процента взрослых (от 24 до 64 лет) потребляют недостаточное количество фруктов и овощей. Потребление соли одно из самых высоких в мире: стандартизированная по возрасту норма потребления соли для людей (20 лет и старше) составляет 5,18 грамма в день.

Физическая неактивность: 11,4 процента взрослых (от 25 до 64 лет) недостаточно активны, уделяя физической активности умеренной интенсивности менее 150 минут в неделю. Этот показатель выше среди женщин и жителей городов.

По словам экспертов, инвестиции в проверенные, экономически эффективные пакеты мер вмешательства могут значительно снизить бремя НИЗ, тем самым увеличивая продолжительность и качество жизни людей и одновременно снижая нагрузку на национальную экономику.

Как отмечается, каждый вложенный 1 сом в профилактику НИЗ может принести более 10 сомов экономической отдачи.

Инвестиции восстановят производительность труда, эквивалентную 34,4 миллиарда сомов. Помимо экономических выгод, ожидаемые преимущества в течение 15 лет включают предотвращение тысяч новых случаев НИЗ и спасение более 87 тысяч жизней.

В числе рекомендаций:

  • увеличение налогов на алкоголь и табак с целью снижения доступности, потребления и повышения доходов, направленных на финансирование профилактики НИЗ, повышение квалификации медицинских работников и защиту от катастрофических расходов на здравоохранение;
  • усиление вмешательств, направленных на сокращение потребления соли путем расширения информационно-образовательных кампаний.

Напомним, в Кыргызстане начала работу миссия Всемирной организации здравоохранения по разработке стратегии профилактики неинфекционных заболеваний.
