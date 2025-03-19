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Общество

Вспышка кори. Вакцину в Кыргызстан доставляют через ЮНИСЕФ

Все вакцины для национальной программы иммунопрофилактики поставляются в Кыргызстан через ЮНИСЕФ. Об этом сегодня на брифинге сообщил специалист по иммунизации Детского фонда ООН Кубанычбек Монолбаев.

По его словам, одной из ведущих причин отказа родителей от прививок является сомнение в безопасности вакцинации.

«Все препараты переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Поставщики — очень надежные, снабжают более 190 стран мира. В этом отношении никаких беспокойств у родителей не должно быть. Прививка против кори — одна из самых мало реактогенных из всех вакцин в календаре», — сказал Кубанычбек Монолбаев.

Чтобы защитить ребенка от кори, ему нужно получить две дозы вакцины.

Технический сотрудник ВОЗ по вопросам иммунизации и вакцинации Жанара Бекенова добавила, что в европейском регионе организации в 2025 году случаи кори зарегистрированы в 33 странах из 53.

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«Корь — одно из самых заразных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Вирус может привести к тяжелым осложнениям, в том числе пневмонии, энцефалиту и смерти. Вирус кори способен значительно ослабить иммунную систему и стереть иммунологическую память о ранее перенесенных ребенком прививках и инфекциях. Организм не знает, как сопротивляться патогенам. Именно с этим связано то, что дети, перенесшие корь, на протяжении двух-трех лет очень сильно подвержены риску подхватить любые другие инфекционные заболевания», — пояснила она.

Важно помнить, что от кори можно защититься, вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323296/
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