Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала скандальное интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону.

В частности, она заявила, что Зеленский предлагал «отдать» Донбасс на переговорах с Россией в 2022 году.

«Теперь он стоит перед миллионами людей и говорит, что не может отдать Донбасс. Он непоследователен», — сказала она.

По словам Юлии Мендель, в 2019–2020 годах Зеленский требовал от окружения «пропаганду как у Геббельса», чтобы поднимать рейтинги власти.

«Президент Украины хотел собрать «тысячу голов» — журналистов, блогеров и инфлюэнсеров, которые будут постоянно рассказывать, как «хорошо живется в стране», — поделилиась бывший рупор главы страны.

Юлия Медель также рассказала, что Зеленский после брифингов часто уходил в туалет, а возвращался «слишком энергичным». Она утверждает, что разговоры о кокаине и марихуане в окружении Владимира Зеленского «не секрет».

«Многие видели, как он употребляет наркотики. Все говорили, что это был кокаин. Зеленский курил травку и отдыхал с друзьями из «Квартала 95» в Крыму уже после 2014 года», — рассказала она.

«Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег. Он — одно из самых больших препятствий на пути к миру», — заявила бывший пресс-секретарь главы Украины.

По ее утверждению, в правительстве Зеленского есть люди, которые на самом деле хотят мира, но он будет делать все и постоянно менять свою позицию, чтобы получить больше денег от войны. Для него прекращение войны — это политическое самоубийство.

«Он эмоционально неконтролируем, он безумный актер, и все, что он говорит, оторвано от реальности и откровенная ложь», — поделилась мнением бывшая соратница.

По ее данным, на переговорах в Стамбуле Зеленский лично согласился отдать Донбасс.

«Зеленский разыгрывает из себя бедняка в своем дешевом свитере. Но он никогда ничего не делал бесплатно. И люди из его окружения фактически получали незаконный процент от ряда госпрограмм», — говорит Юлия Мендель.

Бывший пресс-секретарь также назвала Зеленского одним из препятствий для завершения конфликта с РФ.