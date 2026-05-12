12:02
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Бывшая пресс-секретарь Зеленского дала скандальное интервью Такеру Карлсону

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала скандальное интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону.

СМИ
Фото СМИ. Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель

В частности, она заявила, что Зеленский предлагал «отдать» Донбасс на переговорах с Россией в 2022 году.

«Теперь он стоит перед миллионами людей и говорит, что не может отдать Донбасс. Он непоследователен», — сказала она.

По словам Юлии Мендель, в 2019–2020 годах Зеленский требовал от окружения «пропаганду как у Геббельса», чтобы поднимать рейтинги власти.

«Президент Украины хотел собрать «тысячу голов» — журналистов, блогеров и инфлюэнсеров, которые будут постоянно рассказывать, как «хорошо живется в стране», — поделилиась бывший рупор главы страны.

Юлия Медель также рассказала, что Зеленский после брифингов часто уходил в туалет, а возвращался «слишком энергичным». Она утверждает, что разговоры о кокаине и марихуане в окружении Владимира Зеленского «не секрет».

«Многие видели, как он употребляет наркотики. Все говорили, что это был кокаин. Зеленский курил травку и отдыхал с друзьями из «Квартала 95» в Крыму уже после 2014 года», — рассказала она.

«Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег. Он — одно из самых больших препятствий на пути к миру», — заявила бывший пресс-секретарь главы Украины.

По ее утверждению, в правительстве Зеленского есть люди, которые на самом деле хотят мира, но он будет делать все и постоянно менять свою позицию, чтобы получить больше денег от войны. Для него прекращение войны — это политическое самоубийство.

«Он эмоционально неконтролируем, он безумный актер, и все, что он говорит, оторвано от реальности и откровенная ложь», — поделилась мнением бывшая соратница.

По ее данным, на переговорах в Стамбуле Зеленский лично согласился отдать Донбасс.

«Зеленский разыгрывает из себя бедняка в своем дешевом свитере. Но он никогда ничего не делал бесплатно. И люди из его окружения фактически получали незаконный процент от ряда госпрограмм», — говорит Юлия Мендель.

Бывший пресс-секретарь также назвала Зеленского одним из препятствий для завершения конфликта с РФ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373431/
просмотров: 1115
Версия для печати
Материалы по теме
Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной
После угроз Владимир Зеленский тоже заявил, что вводит режим перемирия
Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы
Трамп и Путин провели очередной телефонный разговор: что обсуждали
Падение рейтинга президента России Владимира Путина продолжается
Ситуация вокруг Украины. Путин объявил пасхальное перемирие до 12 апреля
Диалог России и США по урегулированию в Украине идет «почти каждый день» — Трамп
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу к диалогу с Владимиром Путиным
Британия и Франция опровергают, что готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в&nbsp;санатории &laquo;Голубой Иссык-Куль&raquo; Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
12 мая, вторник
12:00
Дом не тронут, нужна земля. В Бишкеке хотят лишить участка многодетную семью Дом не тронут, нужна земля. В Бишкеке хотят лишить учас...
11:59
В Жогорку Кенеше продолжается работа по переходу на электронный документооборот
11:42
В Кыргызстане разрешат онлайн-оформление инвалидности
11:38
Глава кабмина Адылбек Касымалиев избран президентом КФС
11:38
В КР создадут национальную систему сертификации средств защиты информации