Власть

Кыргызстан и Япония намерены устранить двойное налогообложение

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции рассмотрел проект закона «О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Японией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предупреждении уклонения и избежания уплаты налогов, подписанного 19 декабря 2025 года в Токио».

Как отметил заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов, данный проект закона необходим для выработки общего подхода во взаимоотношениях налогового законодательства КР с Японией, которые одновременно отражали бы национальные положения в налоговом законодательстве Кыргызской Республики.

«Проект является единой формой в решении тех общих проблем и задач, которые возникают в правовой сфере международного двойного налогообложения», — добавил он.

Депутат Гуля Кожокулова поинтересовалась, будут ли решаться в рамках данного соглашения и пенсионные вопросы граждан КР, которые работают в Японии и платят там отчисления. Замминистра ответил, что данное соглашение решает лишь вопросы налогообложения, а пенсионные вопросы необходимо решать другими соглашениями.

В итоге комитет одобрил соглашение в первом чтении.
