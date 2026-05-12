Экономика

В Кемине построят современный птицеводческий комплекс на 1,7 миллиарда сомов

Сегодня глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров и генеральный директор компании «Агро Куш» Аскат Абдрахманов подписали инвестиционное соглашение.

В рамках него предусмотрена реализация проекта по расширению действующего птицеводческого комплекса путем строительства новых производственных мощностей на территории Кеминского района Чуйской области.

Проект предусматривает строительство 24 птичников на двух дополнительных площадках выращивания, а также завода по производству комбикормов для птицы мощностью 30 тонн в час в Кеминском районе.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 1,7 миллиарда сомов. Реализация проекта направлена на развитие агропромышленного сектора, увеличение производственных мощностей и создание дополнительных рабочих мест в регионе.
