Власть

Путевки или компенсация. Людям с инвалидностью в КР дадут право выбора

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новый порядок предоставления санаторно-курортного лечения людям с инвалидностью. Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года.

Теперь граждане с инвалидностью I, II и III групп смогут сами выбрать — получить путевку в санаторий или денежную компенсацию вместо нее. Выплаты и путевки будут предоставляться один раз в пять лет.

Согласно положению, люди с инвалидностью I группы смогут получать путевки бесплатно, сопровождающим лицам предоставят скидку 50 процентов. Для II группы предусмотрена скидка 50 процентов, для III группы — 30 процентов.

Продолжительность лечения также будет различаться: для I группы — 20 дней, II группы — 10 дней, III группы — 7 дней.

Денежная компенсация составит 50 процентов от средней стоимости санаторно-курортной путевки. При этом сопровождающим лицам выплаты не предусмотрены.

Для получения путевки или компенсации нужно будет подать заявление, паспорт и медицинскую справку о необходимости санаторного лечения. Часть документов госорганы будут запрашивать самостоятельно через систему «Тундук».

Власти также вводят электронную очередь для распределения путевок и компенсаций.
