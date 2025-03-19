Ноутбуки для учителей. О причинах задержки рассказали в «Технопарке»

До конца 2025 года планируется изготовить примерно 54 тысячи ноутбуков для учителей, однако пока еще не выполнен первый контракт на 27 тысяч единиц. Об этом 24.kg сообщил руководитель «Технопарка» Кыргызского государственного технического университета Касымбек Келебаев.

По его словам, изначально не были учтены некоторые моменты — тестовый режим и апробация, в связи с чем и возникла задержка.

Касымбек Келебаев отметил, что первые 220 ноутбуков «Технопарк» передал Министерству образования и науки в январе. Ведомство при этом сообщало, что учителя в Караколе получили 192 ноутбука.

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«Сейчас почти 6 тысяч ноутбуков готовы, но мы ждем итоги апробации, тестовый режим предусмотрен минимум до трех месяцев. После этого будем обсуждать с пользователями, то есть учителями, есть ли какие-то нюансы. При необходимости дополним образовательную платформу «Санарип кампа». Если все будет нормально, то передадим остальную технику», — сказал он и добавил, что «Технопарк» дает трехлетнюю гарантию на ноутбуки, в течение этого времени предусмотрен ремонт либо замена техники. Срок эксплуатации составляет более пяти лет.

Напомним, всех учителей в Кыргызстане обещали обеспечить к лету 2024-го ноутбуками. Однако позже стало известно, что на первом этапе технику получат только 24,4 тысячи преподавателей STEM-предметов (математики, физики, химии, биологии, информатики). Сроки обеспечения не раз сдвигались.