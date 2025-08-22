В Кыргызстане 54 тысячи учителей обеспечат ноутбуками до ноября 2025 года

В Кыргызстане 27 тысяч учителей получили новые ноутбуки, до ноября выдадут еще столько же. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

По ее данным, масштабное оснащение педагогов современной техникой проводится впервые в истории системы образования КР.

«Перед закупкой техника прошла трехмесячное тестирование — в нем участвовали 220 педагогов в разных регионах, включая городские и сельские школы. Учителя оценивали ноутбуки по ключевым параметрам: скорость работы процессора, качество батареи и ее длительность без подзарядки, удобство клавиатуры и экрана, стабильность работы в системах «Күндөлүк» и «Мугалим», возможность использования онлайн-уроков и мультимедийных материалов на портале «Санарип кампа». По итогам опросов ноутбуки получили высокие оценки по всем категориям», — подчеркнули в Минпросвещения.

Напомним, всех учителей в Кыргызстане обещали обеспечить к лету 2024-го ноутбуками. Однако позже стало известно, что на первом этапе технику получат только преподаватели STEM-предметов. Сроки обеспечения не раз сдвигались.

Фото на главной заставочное - life.ru.