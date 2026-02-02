Учителя начальных классов в Кыргызстане получили ноутбуки

Для учителей начальных классов школ республики передано 20 тысяч 286 ноутбуков бренда «Алтын Казык».

По данным Министерства просвещения, подготовлена вторая партия оборудования. Ее доставят педагогам через районные отделы образования.

В следующих партиях планируется передача ноутбуков учителям истории, географии и кыргызского языка.

Отечественные ноутбуки собраны на базе «Технопарка» КГТУ имени Исхака Раззакова и подготовлены в соответствии с установленными техническими требованиями. Каждый ноутбук оснащен лицензированными программами, которые автоматически обновляются и обеспечивают безопасность. Кроме того, установлены методические материалы и необходимые программы для повседневной работы учителей.

Напомним, в прошлом году учителям STEM-предметов (математика, физика, химия, биология, информатика) передали 27 тысяч ноутбуков. До ноября 2025-го обеспечить техникой обещали 54 тысячи педагогов.