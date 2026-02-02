15:12
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество

Учителя начальных классов в Кыргызстане получили ноутбуки

Для учителей начальных классов школ республики передано 20 тысяч 286 ноутбуков бренда «Алтын Казык».

По данным Министерства просвещения, подготовлена вторая партия оборудования. Ее доставят педагогам через районные отделы образования.

В следующих партиях планируется передача ноутбуков учителям истории, географии и кыргызского языка.

Отечественные ноутбуки собраны на базе «Технопарка» КГТУ имени Исхака Раззакова и подготовлены в соответствии с установленными техническими требованиями. Каждый ноутбук оснащен лицензированными программами, которые автоматически обновляются и обеспечивают безопасность. Кроме того, установлены методические материалы и необходимые программы для повседневной работы учителей.

Напомним, в прошлом году учителям STEM-предметов (математика, физика, химия, биология, информатика) передали 27 тысяч ноутбуков. До ноября 2025-го обеспечить техникой обещали 54 тысячи педагогов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360210/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Первая учительница Садыра Жапарова рассказала, каким он был в школе
В Кыргызстане начался набор в программу «Заманбап мугалим»
Депутат ЖК предлагает вернуть звание «Народный учитель»
Кыргызский — это логика. Виктория Кринвальд о том, как быстро выучить госязык
От Ай-Тамги до Мельбурна: как кыргызстанец стал директором школы в Австралии
Около 25 тысяч учителей в КР прошли тестирование. Какие результаты они показали
Педагог бишкекской школы заразилась туберкулезом, контактных учеников обследуют
Педагогическое сообщество просит Садыра Жапарова о поддержке
На зарплату не повлияет. В Кыргызстане начали тестировать учителей
РФ передает Кыргызстану 651 тысячу учебников по русскому языку
Популярные новости
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Пенсионер из&nbsp;Тонского района собрал собственный самолет Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
2 февраля, понедельник
15:05
Кыргызстан и США развивают инвестиционное взаимодействие Кыргызстан и США развивают инвестиционное взаимодействи...
14:58
Нацбанк перечислит всю прибыль в бюджет. Профильный комитет одобрил законопроект
14:56
Учителя начальных классов в Кыргызстане получили ноутбуки
14:52
Спасатели МЧС оказали помощь украинскому туристу в Ала-Арче
14:48
При ввозе Lexus LX 570 «омолодили»: ущерб бюджету — почти 2,5 миллиона сомов