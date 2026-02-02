Учителя начальных классов в Кыргызстане получили ноутбуки

Для учителей начальных классов школ республики передано 20 тысяч 286 ноутбуков бренда «Алтын Казык».
По данным Министерства просвещения, подготовлена вторая партия оборудования. Ее доставят педагогам через районные отделы образования.
В следующих партиях планируется передача ноутбуков учителям истории, географии и кыргызского языка.
Напомним, в прошлом году учителям STEM-предметов (математика, физика, химия, биология, информатика) передали 27 тысяч ноутбуков. До ноября 2025-го обеспечить техникой обещали 54 тысячи педагогов.