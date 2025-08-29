Садыр Жапаров пообещал повысить зарплаты учителей в этом году

Президент Садыр Жапаров заявил, что зарплаты учителей в 2025 году будут вновь увеличены. Об этом он сообщил во время открытия школы-интерната имени Валентины Терешковой в городе Оше.

Садыр Жапаров подчеркнул, что труд педагогов государство ценит и высоко оценивает. Вместе с новыми школами и обновленными учебниками учителям будет повышена заработная плата.

Президент отметил, что улучшение условий для работников образования остается приоритетом государственной политики, направленной на развитие системы школьного образования по всей стране.