Почти 70 процентов статданных в образовании формируют на основе цифровых систем

Благодаря автоматизации около 70 процентов статистических данных в сфере школьного образования сегодня формируются на основе цифровых систем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения со ссылкой на замглавы ведомства Лиру Самыкбаеву.

По ее словам, более половины отчетных форм, которые ранее заполняли вручную, перевели в электронный формат. Это позволило значительно сократить бумажную отчетность и снизить административную нагрузку на педагогов и руководителей школ.

В автоматизированной информационной системе «Күндөлүк» сформирован единый цифровой реестр детей, охватывающий общее и начальное профессиональное образование. Что касается дошкольного реестра, его пока нет, но министерство уже создает систему, куда будут собирать портфолио из детского сада.

Информация о ребенке начинает формироваться с раннего возраста и сопровождает его на всех этапах обучения. С 1 сентября 2025 года личные дела обучающихся уже ведут только в электронном формате, что полностью исключает необходимость бумажных носителей и упростило переводы между школами и уровнями образования.

Электронное портфолио ученика включает оценки, посещаемость, участие в олимпиадах и конкурсах, а также социально-демографические и медицинские данные, необходимые для комплексного подхода к обучению.

Автоматизированная система «Мугалим» стала национальным реестром педагогических работников. В ней собрана полная информация о квалификации, стаже, результатах аттестации и профессиональном развитии учителей. Система также используется как единая платформа доступа к другим образовательным сервисам и обеспечивает прозрачный онлайн-отбор в кадровый резерв руководителей образовательных организаций.

В сфере управления школьной инфраструктурой внедрен единый цифровой реестр образовательных организаций, позволяющий в онлайн-режиме видеть наполняемость школ, количество смен и превышение проектной мощности. Эти данные уже используются как один из основных инструментов при планировании строительства новых школ и развитии образовательной инфраструктуры.

Кроме того, в стране создана цифровая библиотека учебных и методических материалов «Санарип кампа», где собраны интерактивные ресурсы по основным естественно-научным предметам для учащихся 5-11-х классов и педагогов. В настоящее время она интегрируется с электронным журналом и станет частью единой цифровой образовательной среды.