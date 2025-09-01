45 лет в профессии учителя и сертификат на 150 тысяч сомов от кабмина

В рамках празднования Дня знаний председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил ветерана педагогического труда, учителя математики с 45-летним стажем Ракыю Калыкову. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Ракыя Калыкова, 1936 года рождения, посвятила 45 лет своей жизни обучению и воспитанию подрастающего поколения, работая в разных регионах Кыргызстана и в Бишкеке. Она также участвовала в подготовке будущих педагогов в женском педагогическом училище имени Маяковского.

«Ваш опыт, знания и безграничная любовь к детям — это бесценное наследие, которое вы передаете из поколения в поколение. Мы искренне признательны вам за ваш благородный труд, требующий не только профессионализма, но и огромной душевной теплоты и терпения. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и долгих лет жизни в окружении родных и благодарных учеников», — отметил Адылбек Касымалиев.

Во время встречи обсуждались вопросы развития системы образования, поддержки ветеранов педагогического труда и повышения престижа профессии учителя.

В знак признательности государство вручило Ракые Калыковой сертификат на 150 тысяч сомов. Глава кабмина заверил, что поддержка учителей будет продолжена, а условия их работы — улучшены.