Выплатили учителям почти 9 миллионов сомов. В Оше выявили коррупционную схему

В Оше установлены факты присвоения и растраты денежных средств со стороны ответственных сотрудников городского управления образования. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что бывший бухгалтер Ошского городского управления образования А.А. вступил в сговор с руководителями ряда общеобразовательных учреждений и незаконно перечислил заработную плату и другие выплаты сотрудникам нескольких школ.

Предварительная сумма ущерба составила 8 миллионов 940 тысяч 684 сома.

По данным ГКНБ, проводятся следственно-оперативные мероприятия по привлечению к ответственности виновных лиц, а также по возмещению причиненного ущерба.