Google объявила о создании Android-ноутбуков

Google объявила о создании Android-ноутбуков. Новые персональные компьютеры получат операционную систему (ОС) на основе Android, заявили представители Qualcomm и Google на конференции Snapdragon Summit.

В компаниях рассказали, что многие современные ноутбуки работают на Google ChromeOS. Google и Qualcomm решили объединить усилия, чтобы разработать новую ОС.

«Мы, по сути, берем ChromeOS и перестраиваем базовые технологии, лежащие в ее основе, на Android», — сказал глава экосистемы Android Самир Самат.

По его словам, новая ОС будет адаптирована для работы на персональных компьютерах (ПК) с учетом потребностей искусственного интеллекта (ИИ). В Google заметили, что имеют большой опыт использования Android на планшетах, а теперь собираются перенести популярную ОС на компьютеры.

Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон заметил, что уже видел первый ПК на основе Android и оказался впечатлен.

Первые ПК на основе новой объединенной ОС появятся в 2026 году.
