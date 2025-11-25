20:54
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Общество

На зарплату не повлияет. В Кыргызстане начали тестировать учителей

Департамент развития качества образования запустил пробное онлайн-тестирование для учителей математики, физики, химии, биологии, географии, информатики и английского языка. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, пробный тест проводится с 25 по 30 ноября, чтобы педагоги ознакомились с форматами тестовых заданий по учебным предметам. Он является подготовительным этапом и не влияет на итоговую оценку.

В декабре планируется итоговое тестирование для оценки исполнения учителями профессионального, государственного и предметных стандартов, а также уровня использования компьютерной техники в учебном процессе.

Результаты не будут влиять на заработную плату и не повлекут административных мер, заверили чиновники.

Полученные данные будут проанализированы для определения возможных пробелов. На основе результатов будут разработаны модули по переподготовке и повышению квалификации.

Напомним, ранее 22 тысячи учителей STEM-предметов получили ноутбуки от государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352227/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
РФ передает Кыргызстану 651 тысячу учебников по русскому языку
Учителя в Кыргызстане будут повышать свою квалификацию чаще
В Кыргызстане запустили цифровую образовательную платформу для учителей
Найди учителей, это твоя работа. Садыр Жапаров отчитал мэра Кара-Куля
Почему к выборам привлекают учителей, объяснил член ЦИК
Важность активного участия учителей в избирательной кампании отметили в ЦИК
Google объявила о создании Android-ноутбуков
В Екатеринбурге выросла доля успешно сдавших русский язык детей мигрантов
Более 19 процентов учителей в школах КР пенсионного возраста
Дети не готовы. Опасения учителя начальных классов в связи с переходом на 12 лет
Популярные новости
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
25 ноября, вторник
20:46
Кыргызстанка завоевала золото на чемпионате мира по тогуз коргоолу в Алматы Кыргызстанка завоевала золото на чемпионате мира по тог...
20:21
В городе Ош появился новый парк
20:02
На зарплату не повлияет. В Кыргызстане начали тестировать учителей
19:52
Президент России Владимир Путин с госвизитом прибыл в Бишкек
19:48
В Чуйской области незаконные стройобъекты оштрафовали на 400 тысяч сомов