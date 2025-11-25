На зарплату не повлияет. В Кыргызстане начали тестировать учителей

Департамент развития качества образования запустил пробное онлайн-тестирование для учителей математики, физики, химии, биологии, географии, информатики и английского языка. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, пробный тест проводится с 25 по 30 ноября, чтобы педагоги ознакомились с форматами тестовых заданий по учебным предметам. Он является подготовительным этапом и не влияет на итоговую оценку.

В декабре планируется итоговое тестирование для оценки исполнения учителями профессионального, государственного и предметных стандартов, а также уровня использования компьютерной техники в учебном процессе.

Результаты не будут влиять на заработную плату и не повлекут административных мер, заверили чиновники.

Полученные данные будут проанализированы для определения возможных пробелов. На основе результатов будут разработаны модули по переподготовке и повышению квалификации.

Напомним, ранее 22 тысячи учителей STEM-предметов получили ноутбуки от государства.