KIGF. Кто управляет информацией и как Цифровой кодекс меняет IT-рынок

В Бишкеке прошел кыргызстанский форум «Интернет для устойчивого развития и сокращения цифрового разрыва». На площадке Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова собрались представители госорганов, специалисты инновационных технологий, студенты и преподаватели.

Директор по внешним связям RIPE NCC по Центральной Азии и Кавказу (один из пяти региональных интернет-регистраторов, который управляет распределением IP-адресов) Ваан Овсепян отметил важность форумов в учебных заведениях.

«Многие говорят, что с развитием интернета, технологий и искусственного интеллекта целые отрасли уходят в небытие, как и профессии, которые когда-то приносили доход в сфере программирования. Встает вопрос: а будут ли они востребованы в будущем, когда даже сфера образования меняется? И нужно ли, вообще, учиться в школах или университетах? Пригодятся ли те знания, которые дают столько лет?» — сказал он.

Ваан Овсепян подчеркнул, что базовые и фундаментальные знания будут востребованы всегда. Грамотные специалисты помогают поменять ракурс в работе. И добавил, что можно ждать изменений, а можно менять систему самостоятельно.

Директор общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики» Татту Мамбеталиева напомнила, что «тот, кто управляет информацией, управляет процессом», и отметила важность предоставления качественных интернет-услуг.

«Сегодня большинство сфер переходят на цифровой формат. Поэтому необходим качественный и доступный интернет. Любая неполадка в несколько минут сейчас ощущается довольно болезненно. Прошли времена, когда за нас решали большие страны. Сейчас мы все решаем самостоятельно, особенно в вопросах управления интернетом», — считает она.

Татту Мамбеталиева напомнила, что в Кыргызстане принят Цифровой кодекс — стратегически важный документ, имеющий три фундаментальных принципа:

Технологическая нейтральность. Регулятор не навязывает конкретные технологии, обеспечивая свободу инновации.

Недискриминация. Правила одинаковы для всех участников рынка — от регуляторов до корпораций и небольших провайдеров.

Подотчетность. Прозрачные механизмы контроля и ответственности для всех сторон — государства, бизнеса, пользователей.

Справка 24.kg Цифровой кодекс — закон, регулирующий цифровое пространство. Принят в целях создания благоприятных правовых условий для защиты и реализации прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве, развития цифровой экономики КР, а также повышения инвестиционной привлекательности страны. Президент Садыр Жапаров подписал его 4 августа 2025 года.

Глава ОФ добавила, что эти принципы задают модель регулирования, которая не мешает инновациям, но обеспечивает предсказуемые рамки развития.

Прежняя система создавала неудобства, операторам требовалось получать отдельные лицензии на каждый вид телекоммуникационных услуг, что приводило к сложности и бюрократии. Теперь весь спектр телекоммуникационной деятельности регулируется одной общей лицензией, что обеспечивает простоту и порядок.

Участники форума отметили первоначальную необходимость обучения госслужащих- операторов — понимание кодекса должно стать общим языком, соотношение всех существующих нормативных актов с ним для устранения противоречий, делая это понятным для всех.

Татту Мамбеталиева назвала основные плюсы Цифрового кодекса: доверие, привлечение инвестиций, здоровая конкуренция, устойчивая инфраструктура. И добавила, что раньше любая инновация и любая технология требовали изменения в действующее законодательство, а Цифровой кодекс написан так, что эти изменения не требуются. Он создает долгосрочные эффекты и возможности для устойчивости.

В ходе дискуссии затронуты важные вопросы авторского права. Участники привели пример копирования песен, фильмов, видеороликов. Директор ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики» подчеркнула, что Цифровой кодекс не регулирует право интеллектуальной собственности и контент.

Исполнительный директор Ассоциации операторов связи Салават Ормошев считает, что юристам необходимо постоянно вносить предложения в законодательную базу и отслеживать процесс, поскольку угнаться за быстрым развитием современных технологий крайне сложно и нарушений в цифровой сфере не избежать.