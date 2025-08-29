Садыр Жапаров в Оше: новые школы, ноутбуки, миллионы на учебники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на открытии школы-интерната имени Валентины Терешковой в Оше. Мероприятие приурочили к 34-й годовщине независимости страны. Одновременно с этим в эксплуатацию сдали 100 социальных объектов.

Глава государства отметил, что система образования в Кыргызстане переживает масштабные изменения. Страна перешла на 12-летнюю модель обучения, принят новый государственный стандарт, обновлены предметные программы. В рамках национальной программы «Алтын Казык» модернизируются учебные материалы, внедряются современные технологии и развивается школьная инфраструктура.

По словам Садыра Жапарова, около 16 тысяч педагогов прошли подготовку по STEM-направлениям, свыше 37 тысяч повысили квалификацию по другим предметам. К началу учебного года школы получили более 27 тысяч ноутбуков. На выпуск новых учебников государство направило 744 миллиона сомов, в течение трех лет фонды школьных библиотек будут полностью обновлены.

«Учитель должен идти впереди общества, постоянно обновлять знания, чтобы дать детям то воспитание и образование, которое требует время. Государство, в свою очередь, создает все условия: строит новые школы, выпускает новые учебники, повышает зарплаты учителям», — подчеркнул президент.

Школу-интернат имени Валентины Терешковой Садыр Жапаров назвал одним из крупнейших и значимых учебных заведений региона, выполняющим не только образовательные, но и социальные функции. Он обратился и к школьникам: «Вы — будущее нового Кыргызстана. В мире, где стремительно развивается искусственный интеллект, вы должны быть разносторонними, стремиться к знаниям, осваивать несколько профессий и уметь адаптироваться к новым условиям».