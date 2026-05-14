Развитие отношений сверхдержав. Дональд Трамп прибыл в Китай в рамках госвизита

Президент США прибыл в Китай на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Дональд Трамп привез с собой Илона Маска, Тима Кука и других топ-менеджеров ведущих технологических компаний. Вместе с ним в Пекин прибыл его сын Эрик Трамп с женой Ларой. Однако в составе делегации отсутствует первая леди Америки Мелания Трамп.

Ранее эксперты отмечали, что этот визит призван устранить главные препятствия для развития отношений двух ведущих мировых экономик и сделать их соперничество управляемым.

Перед переговорами с Си Цзиньпином, намеченными на сегодня, Дональд Трамп назвал США и КНР двумя сверхдержавами и призвал его «открыть» Китай для американских компаний.

В Пекине обозначили свои «красные линии» в отношениях с Вашингтоном, главной из которых остается неприемлемость дальнейшей американской поддержки Тайваня.

Первый за последние девять лет государственный визит лидера Соединенных Штатов в КНР начался 13 мая, когда его самолет приземлился в пекинском международном аэропорту Шоуду.

На аэродромном поле для приветствия главы Белого дома выстроился почетный караул и была расстелена красная ковровая дорожка. У трапа самолета Дональда Трампа встречали заместитель председателя КНР Хань Чжэн, посол США в Китае Дэвид Пердью, посол КНР в Вашингтоне Се Фэн и около 300 китайских школьников, размахивавших флагами двух стран.

Американский лидер будет проводить переговоры с Си Цзиньпином в течение двух дней. Этот визит должен был состояться в марте, но перенесен после того, как Соединенные Штаты и Израиль начали войну против Ирана.