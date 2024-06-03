Генпрокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев подал в отставку. Чем он запомнился

Генеральный прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев написал президенту о добровольном сложении полномочий.

Он проработал на посту с 21 октября 2020 года, после смены власти.

В апреле 2021 года во время совещания рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства генпрокурор Курманкул Зулушев попросил выйти журналистов 24.kg и Kaktus.media из зала. Активистка Токтайым Уметалиева заявила, что всем работникам СМИ должны быть обеспечены равные права.

В июле того же года генпрокурор на парламентских слушаниях по обсуждению проектов Уголовного кодекса и Кодекса о нарушениях против порядка управления повздорил с бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом.

В сентябре 2021 года парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассматривал возражения президента по проектам уголовного законодательства, где между генеральным прокурором и депутатом Мирланом Жеенчороевым разыгралась словесная перепалка.

Позже они помирились. По словам нардепа, на заседании комитета он поддался эмоциям.

В феврале 2022 года журналист «НурТВ» Акылай Маратова написала заявление в ГП КР с требованием дать правовую оценку высказываниям Алымкадыра Бейшеналиева о таласцах. Генпрокуратура на основании выявленных нарушений дала предостережение министру здравоохранения.

«Я не согласен, кто он (генпрокурор. — Прим. 24.kg) такой? Буду свое дело дальше делать, не буду останавливаться. Пусть что хотят, то и делают. Я же для народа должен делать реформу. Сегодня опечатал клинику Исманкулова, сваркой закрыл. Если боятся генпрокурора, то нужно сидеть в кабинете и ничего не делать», — ответил на это Алымкадыр Бейшеналиев.

В апреле началась проверка Министерства здравоохранения, которая, как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, не была связана с высказываниями Алымкадыра Бейшеналива о Курманкуле Зулушеве.

В июне 2022 года генпрокурор временно отстранен от должности после задержания министра здравоохранения по подозрению в коррупции. На принятие решения, как сообщила пресс-служба президента, повлияли «сложившиеся личностные отношения» между чиновниками. Спустя 12 дней генеральный прокурор вновь приступил к своей работе.

В ноябре на заседании Жогорку Кенеша депутат Шайлообек Атазов и Женишбек Токторбаев предложили рассмотреть коррупцию в органах прокуратуры. После чего их вызвали на допрос в следственное управление ГП.

Депутат Гуля Кожокулова на заседании потребовала пригласить в Жогорку Кенеш генерального прокурора Курманкула Зулушева, чтобы заслушать информацию о вызове на допрос двух коллег. По ее словам, допрашивая нардепов, органы надзора нарушили Конституцию и Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша».

Шайлообек Атазов и Женишбек Токторбаев разместили в соцсетях посты, прокомментировав действия надзорного органа, однако позже удалили их. Затем депутаты заявили о давлении со стороны Генпрокуратуры.

Генпрокурор Курманкул Зулушев позже прокомментировал допрос депутатов парламента в надзорном органе: «Они заявили о тяжком преступлении. Проверять их обращения входит в обязанность прокуратуры. Я сам никогда не отказываюсь приходить в парламент, если меня официально приглашают. Да, депутатов нужно уважать, но, когда они заявляют о тяжком преступлении, они должны дать информацию. Мы вызвали двух депутатов на допрос, официально вручили им повестки. Никто силу не применял».

18 марта 2023 года пресс-центр ГКНБ сообщил о задержании таможенников и бизнесменов по подозрению в контрабанде товаров из Китая. Предварительный ущерб государству составил около 1 миллиарда сомов. В ведомстве заявили, что среди задержанных есть родственники высокопоставленных лиц. Как выяснилось позже, среди них был и шурин генпрокурора Курманкула Зулушева.

В феврале 2024-го депутат Шайлообек Атазов вернулся в Кыргызстан и выступил с обращением на заседании Жогорку Кенеша. «Генеральный прокурор Курманкул Зулушев, вы сами были близким другом Матраимова, подавали ему уча (самая почетная часть конской туши. — Прим. 24.kg), сидели на дне рождения и призывали не начинать трапезу, пока Матраимов не придет», — сказал нардеп.

«Он говорит, что прокуратура незаконно привлекла к ответственности 900 человек. Я не знаю, откуда у него такие факты. Он, наверное, говорил это, чтобы исполнить чей-то заказ. Вы можете изучить мою деятельность и прокуратуры, работаю открыто. Даже если на моих близких возбуждались уголовные дела, я их не защищал, правоохранительные органы тому свидетели», — сказал в ответ ему Курманкул Зулушев на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству и правопорядку.

В апреле 2024 года президент Садыр Жапаров объявил ему выговор за ненадлежащий контроль своих подчиненных.

Курманкул Зулушев является президентом Федерации кок бору Кыргызстана.