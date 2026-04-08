Жогорку Кенеш одобрил отчет Генпрокуратуры за 2025 год. Решение принято сегодня на заседании.

Отчет представил генеральный прокурор Максат Асаналиев.

Депутаты призвали усилить прокурорский надзор по сохранности прав бизнесменов.

В частности, Гуля Кожокулова призвала создать спецкомиссию.

«Генпрокурор отметил, что к ним поступило более 300 обращений по незаконному изъятию частной собственности. Я сама озвучивала такие факты изъятий, как лагерь «Жалын», «Аврора грин». Изъятия проходили без возбуждения уголовных дел, без постановления следователей и без решений судов. В постановление ЖК надо включить момент создания комиссии», — добавила она.

Депутаты призвали усилить борьбу с семейным насилием, подростковой преступностью.