Власть

В КР в 2025 году зарегистрировано 1 тысяча 671 преступление в отношении детей

В Кыргызстане в 2025 году зарегистрировано 1 тысяча 671 преступление в отношении 1 тысячи 440 детей. Об этом заявил на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

По его словам, 873 дела направлены в суд, 494 — прекращены, 222 — приостановлены, по 82 делам следственные действия продолжаются.

Наибольшую долю преступлений против детей (42,6 процента) составляют преступления против собственности — 712 случаев, в том числе 395 краж и 140 грабежей.

Что касается преступлений, совершенных самими детьми, в 2025 году к уголовной ответственности привлечены 1 тысяча 455 несовершеннолетних за совершение 1 тысячи 814 преступлений.

«Некоторые дети совершали преступления неоднократно. По результатам расследования уголовные дела в отношении 492 детей прекращены, а в отношении 474 направлены в суд. Из них 214 детям назначен пробационный надзор. Большинство преступлений, совершенных детьми (78 процентов), составляют преступления против собственности — 1 тысяча 419 случаев. Далее следуют преступления против общественного порядка — 173 случая (9,5 процента)», — отметил генпрокурор.

Он добавил, что в целях защиты прав детей при выводе их из системы уголовного правосудия Генеральной прокуратуры внесены изменения и дополнения в ряд кодексов. В результате в 2025 году 848 детей (в том числе 82 девочки и 766 мальчиков) были выведены из системы уголовного правосудия.

По его словам, анализ показывает, что рост подростковой преступности обусловлен рядом факторов, среди которых: рост материальных потребностей подростков, социальное неравенство, недостаточный контроль в семье, трудовая миграция родителей и оставление детей без присмотра.

«Также негативно влияют недостатки в системе образования и воспитания, отсутствие организованного досуга, воздействие интернета и социальных сетей, пропагандирующих насилие и противоправное поведение, а также недостаточный уровень правовой культуры с раннего возраста», — считает Максат Асаналиев.
