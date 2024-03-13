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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

В отставку генпрокурора и атака фейков. Шайлообек Атазов выступил с заявлением

Депутат Шайлообек Атазов вернулся в Кыргызстан и выступил с обращением на заседании Жогорку Кенеша.

По словам нардепа, в последнее время вокруг него стало много черного пиара. Он задался вопросом, кто стоит за этими действиями.

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«Я хотел спросить, кто это устраивает, какие политики стоят за блогерами и журналистами? Или есть специальная международная преступная группа?» — спросил Шайлообек Атазов.

Он сообщил, что 15 дней был на лечении. «Из-за этого устроили шум. Стали говорить, что Атазов собирается митинг устроить. Уважаемые фейки, двуличные политики, аферисты, митинги вы сами устраиваете, я всегда был за государство, за флаг, за спорт. А вы делаете наоборот и говорите, что я хочу организовать митинг», — сказал депутат.

Он также прокомментировал слухи о его связях с Райымбеком Матраимовым. «А кто сейчас из политиков не связан с Матраимовым? Чтобы поднять сферу спорта в Кыргызстане, я работал и с другими людьми, кроме Матраимова. Спорту Кыргызстана нужна и другая поддержка, кроме правительства», — отметил депутат.

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев вы сами были близким другом Матраимова, подавали ему уча (самая почетная часть конской туши. — Прим. 24.kg), сидели на дне рождения и призывали не начинать трапезу, пока Матраимов не придет.

Шайлообек Атазов

«Вы уже три года сидите прокурором, не видели, что он преступник? Надо было задерживать его еще на открытии муфтията», — заявил Шайлообек Атазов, обращаясь к генпрокурору.

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Он напомнил, что сотрудники Генпрокуратуры ходят в казино, взяв из сейфа $700 тысяч. «В отношении бизнесменов Генпрокуратура незаконно возбуждает дела. Таким образом вы показываете с плохой стороны президента и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева», — считает Шайлообек Атазов.

Он заявил, что ежегодно органы прокуратуры возбуждают до 300 уголовных дел, которые потом в Верховном суде разваливаются, а подозреваемых оправдывают. «Три года сидите и играете с судьбами 900 человек. Генеральный прокурор должен давать отчет один раз в год в Жогорку Кенеше. Он просто позвал журналистов и дал отчет, он нас ни во что не ставит. У нас президент Садыр Жапаров или Курманкул Зулушев?» — задался вопросом Шайлообек Атазов.

Он также сообщил, что его вызывают на допросы. «Моих сторонников держали 32 дня. Я шестой месяц никому не говорю, что по ночам хожу в СНБ (ГКНБ. — Прим. 24.kg). Но за полгода ничего не нашли. Уважаемый прокурор, вы же не нашли? Уходите в отставку. У вас есть связи с Матраимовым и нет никакого морального права работать. Если народ завтра восстанет, вы будете виноваты. Вы вводите всех в заблуждение», — отметил депутат.

Отметим, 1 марта суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом Жогорку Кенеша.

Напомним, в феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахманхаджи Муртазалиев. Но Верховный суд поддержал решение Административного суда столицы и постановление ЦИК об отмене регистрации Муртазалиева. Депутатом от Свердловского округа стал Шайлообек Атазов.

Абдурахманхаджи Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288880/
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